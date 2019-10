Alerta de vecinos de San Ignacio por inseguridad

Vecinos del barrio San Ignacio de la ciudad de General Güemes invitaron a los jefes de la comisaría Nº 101, de la Brigada de Investigaciones y de la Brigada de Drogas Peligrosas, a participar de una reunión para tratar el problema de la inseguridad que vienen padeciendo desde que las primeras familias comenzaron a instalarse en el lugar.

La preocupación surgió debido a que durante el fin de semana anterior cuatro familias se vieron perjudicadas por el robo a sus viviendas, las que se suman a otros robos similares que tuvieron lugar durante los meses anteriores.

“Sentimos que estamos siendo víctimas de una ola de robos que debemos frenar de alguna manera, lo que nos pareció más adecuado fue plantearle el problema a las autoridades policiales en el propio barrio, pedirles que tomen alguna medida para que esto tenga un freno. Por suerte los jefes de policía se hicieron eco de nuestro pedido y pudimos mantener una charla con ellos”, expresó Carina Aguirre.

En la Banda Este

El barrio San Ignacio se encuentra ubicado en la Banda Este de la ciudad y es uno de los más alejados del centro, ubicado al norte y también uno de los más nuevos.

Surgió en base a un loteo que realizó la familia Hadad de un predio que tenía con un total de 500 parcelas.

La venta de los terrenos se completó hace unos 7 años, pero las primeras familias comenzaron a asentarse a partir del 2013. Sin los servicios básicos pero con la urgencia de contar con un techo propio, un pequeño porcentaje de propietarios se aventuraron a levantar una precaria vivienda para habitarla mientras daban inicio a la construcción de la su nueva casa.

Mientras la construcciones avanzaban se tornaron en el blanco de continuos hechos delictivos, debido a que se encontraban muy vulnerables por la lejanía y la falta de vigilancia.

Es que no todos los que compraron terrenos los habitaron en seguida o iniciaron una construcción. A la fecha solo el 50% de los terrenos se encuentran habitados y el resto siguen siendo sitios baldíos, que generan inseguridad.

A pesar de la gran preocupación de los vecinos del San Ignacio, por que se consideran unos de los barrios más afectados por los robos, el informe del comisario inspector Luis Ríos tuvo un contenido completamente diferente.

Sorpresa por la respuesta

“Nos sorprendió cuando nos dijo que este barrio era uno de los menos afectados por los hechos delictivos, que con respecto al resto estábamos bien, por eso quizás es que no hay mucho patrullaje o presencia policial durante la noche”, dijo una de las vecinas consultadas.

“La forma que tiene la policía para determinar las prioridades es por medio de estadísticas, estas surgen del total de llamados al 911 y de denuncias realizadas por los vecinos en un determinado período de tiempo”, agregó.

En este sentido el porcentaje de llamadas registradas desde el Bº San Ignacio y las denuncias por robo efectuadas son muy pocas, lo que da como resultado un bajo porcentaje de incidentes. Como consecuencia se trataría de un lugar relativamente seguro.

“Parece que cuando se detectan personas sospechosas merodeando las casas, o cuando somos víctimas de un intento de robo no llamamos al 911 ni hacemos una denuncia. En muchos casos tampoco se denuncia cuando se produce un robo. Pero en el caso de que la denuncia se concrete después no hay un seguimiento”, dijo.

“Todo eso se registra y en base al total de procedimientos surge el grado de inseguridad con que viven los vecinos de un sector en particular. En nuestro caso, a pesar de todo lo que nos pasa, nos tienen registrado como un bario relativamente tranquilo. Por lo tanto, yo insto a mis vecinos a que hagamos una denuncia cuando suframos un robo o un intento de robo, que llamemos al 911 siempre que lo consideremos necesario”, declaró Carina Aguirre.

Lo que surgió como algo concreto de la reunión es que las familias deberán generar un sistema de prevención con un grupo de whatsapp, donde se podría denunciar la presencia de personas desconocidas y mantener informadas a las familias cercanas.