Confusión entre cientos de salteños por el cobro del bono de 5 mil pesos para desempleados

Gran confusión se generó hoy por la mañana entre muchos salteños que se dirigieron a las oficinas de ANSEs para cobrar la “Bonificación Especial 2019” y no pudieron hacerlo. Ante este problema los damnificados dijeron que desde las propias oficinas de ese organismo les dijeron que debían cobrarlo en la Subsecretaría de Trabajo y Promoción de Empleo de la Municipalidad. Por tal motivo se generó un ida y vuelta que dejó mucha incertidumbre entre quienes deseaban cobrar el bono propuesto por el Gobierno nacional.

Al parecer todo se debió a una confusión de quienes pretendían cobrar el bono ya que la jueza Servini de Cubria fue quien suspendió el cobro de dicho bono hasta después de las elecciones del 27 de octubre.

La suspensión fue ordenada por la jueza federal ante una denuncia que habían presentado apoderados del peronista Frente de Todos contra una resolución del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del secretario de Empleo, Fernando Prémoli, que dispuso esos pagos.



Esta medida cautelar, dirigida al ministro Dante Sica y al secretario Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron infracción al Artículo 139 inciso B del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien compeliera a un elector a votar de manera determinada.



Señalaron que la resolución, firmada el 3 de octubre, y “no publicada en el Boletín Oficial”, consiste en un “plan social” para unos 114 mil desocupados, con subsidios de 5 mil pesos por “única vez” para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.

Dentro de este escenario desde la Subsecretaria de Trabajo y Promoción de la Municipalidad dijeron que allí no se atiende ningún tipo de derivaciones de organismos nacionales en relación a un subsidio extraordinario. ‘En este momento no hay nada oficial, no se inscribe a nadie y si tuviéramos alguna información la vamos a canalizar por las vías oficiales de la Municipalidad de Salta ‘, aclaró la titular del organismo, Mariana Aguer.