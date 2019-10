“Ocho de cada diez chicos encuentran trabajo en negro” ™

La candidata a diputada provincial por Capital de la lista Todos por Salta, de la lista Saénz Gobernador, Mónica Juárez, obtuvo más de 30 mil votos en las PASO. Si se repite esto en las generales, tiene mucha probabilidad de resultar electa.

La conductora del programa televisivo “Tribu Urbana”, que proponía mostrar el “lado B” de Salta, dijo que tiene intención de llevar la voz de ese “lado B” a la Cámara de Diputados, y que apuesta a que más mujeres se involucren en la política.

Usted ha tenido una trayectoria relevante como periodista en televisión. ¿Por qué decidió sumarse al frente Sáenz Gobernador?

Yo, como periodista, siempre podía solucionar, arreglar o gestionar algo para una persona, pero me quedaba con la sensación amarga de no masificar esa respuesta. Hace un tiempo me hablaron para participar en política y hace un año comencé a tomármelo en serio. Pasé de la mesa del café, la crítica, el enojo y la impotencia a involucrarme. Comencé a prepararme porque entendía que, más allá de saber escuchar a los vecinos, había que prepararse para representar. A Gustavo lo encontré haciendo el tipo de política que a mí me gusta, que es el de dar respuestas. El es uno de esos políticos que está siempre con la gente y, a la hora de elegir dónde estar, yo me identifiqué a su lado.

Cuando sea diputada, ¿qué proyectos va a proponer?

Yo tengo una pyme, una agencia audiovisual, donde entiendo que pagamos un montón de impuestos y que quizás por eso no se puede emplear a más personas. A lo largo de este tiempo yo encontré que los chicos, cuando salen del secundario, no tienen una inserción laboral rápida y la primera frustración es muy grande. No hay una ley para fomentar ese empleo. Encima, de cada 10 chicos que encuentran trabajo, 8 lo hacen en negro.

Al hacer una merma impositiva en nuestras pymes se puede dar una remuneración a nuestros chicos para que tengan su primer empleo. Córdoba tiene implementada una ley muy parecida, pero es una provincia mucho más industrializada que la nuestra. En Salta la fuente real de trabajo son las pymes. Entonces, podemos dar una mano a las pymes y una mano a nuestros chicos, que tantas ganas tienen de trabajar.

¿Qué temas le preocupan en relación con las mujeres?

Todo. En nuestra Cámara de Diputados, si un día el presidente dice: “Los muchachos se pueden retirar un momento”, la Cámara queda casi vacía. Yo doy por hecho que vamos a tener una intendenta, que es Bettina (Romero, actual diputada provincial) y se va a tener que ir, entonces nos vamos a quedar sin voces femeninas en la Cámara (NdR: además de Bettina, otras siete diputadas seguirán sus mandatos hasta 2021). Más allá de que las mujeres estamos en un momento histórico, es muy complicado que nos hagamos escuchar si no somos nosotras las que estamos en esos espacios.

¿Qué piensa sobre la emergencia en violencia de género que hay en la provincia?

A mí me preocupa mucho. Hay mujeres que siguen sin irse de sus casas porque no saben adónde ir. Necesitamos tomar conciencia y hacer un cambio cultural mucho más profundo.

¿Qué políticas públicas cree que necesitan los jóvenes y adolescentes para pensar en sus proyectos de vida y desarrollarlos?

Quizás los más jóvenes no se sienten involucrados y hay que hacerles entender que no son el futuro, sino el presente. Si no, se acuerdan de todo cuando son más grandes. Tienen que entender que son parte protagonista de esta sociedad.

Un problema muy grave es el de las adicciones...

El tema adicciones es algo que me preocupa muchísimo, porque nuestros chicos necesitan entender que tienen oportunidades. Si no, se frustran enseguida. Ahí está nuestro problema. Como sociedad tenemos que saber incentivarlos para que no caigan y que, si caen, tengan lugares donde se puedan recuperar. Tenemos que tener en la provincia (lugares) donde se puedan resguardar, donde se puedan recuperar, y no solo ellos, sino toda la familia, porque es una complicación grave para todos.

Todas las autoridades de la Cámara de Diputados son varones. ¿Esto debería cambiar? ¿Por qué?

Totalmente. Yo creo que hay que oxigenar la política. Yo entré a la política porque entiendo que, además de necesidad de oxígeno y de escuchar voces nuevas, hay que alternar los cargos. Los cargos eternos no ayudan. No son reinados. A veces la gente se sorprende por cómo me fue en las elecciones. Sería muy necio no escuchar al vecino y al resto de la sociedad que dice: “Queremos caras nuevas”. Yo creo mucho en la democracia y en que hay que oxigenar la política en Salta. Yo apuesto a eso y por eso estoy acá.