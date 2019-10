Plan Bicentenario: vecinos esperan desde hace tres años la electricidad

El paraje de Ojo de Agua se encuentra ubicado a dieciocho kilómetros de Rosario de la Frontera. Por ese mismo camino se accede al departamento de La Candelaria. Allí viven varias familias que esperan desde hace tres años que se realice la electrificación del lugar, obra que fue aprobada por la Legislatura en 2016.

Hasta la fecha no hubo respuestas de nada; lo único que se realizó hace más de un año y medio son los casi cincuenta pozos para colocar los postes, pero sin embargo las obras no avanzaron. Muchos animales cayeron en las excavaciones y allí murieron. En tanto los postes quedaron como una postal al costado del camino.

Los vecinos del lugar, cansados de esperar, acudieron a El Tribuno para manifestar su problemática.

Al lugar se mudaron emprendedores una vez aprobada la resolución, ya que tenían como objetivo instalar pymes, en su mayoría criaderos de pollos, cabras, vacas y cerdos, pero al carecer del servicio eléctrico tuvieron que instalar paneles solares para tratar de subsanar al menos un treinta por ciento de esta crítica situación.

Estrella Pedroza, una de las vecinas del lugar, manifestó que "hace tres años que el pedido está iniciado y aprobado. Tal como se puede ver, está el cartel de obra del Plan Bicentenario. Si bien fue aprobada en el 2016, al no tener respuestas de nada, al ver que no terminaban las obras que habían comenzado con los pozos y que estaba todo el material tirado, el 17 de abril del año pasado me presenté en nombre mío y de todos los vecinos en la Municipalidad. Allí nos prometieron que en 60 o 90 días a más tardar nos iban a dar una solución, que había un recálculo del presupuesto y hasta hoy, que ya estamos prácticamente en noviembre, no tenemos ninguna novedad".

"Esta iluminación que arrancaba por el camino que va a La Candelaria, de allí son dos kilómetros y medio en los que hay que hacer el empalme, en ese tramo son ocho familias las que se beneficiarían. En el momento en que fue aprobado, todos nos ilusionamos mucho, ya que la idea era poder llevar a cabo las pymes con la crianza de pollitos, ponedoras, cerdos, entre otros emprendimientos, pero lamentablemente tuvieron que denegar dichas pymes al no tener la energía eléctrica", señaló la mujer.

“En la actualidad y desde hace varios años tengo mi emprendimiento con la producción de cerdos. Para mí también era muy beneficiosa la obra porque actualmente manejamos usinas internas para poder elaborar el alimento, calefaccionar a los animales y sacar el agua mediante bombeo. Esos son básicamente los problemas en común que tenemos los vecinos de Ojo de Agua”, indicó Pedraza.

Otras familias utilizan paneles solares pero la generación no alcanza para todos los usos que se necesitan en las actividades.