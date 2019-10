El “Despertar” de Pablo Bauer dentro de la música popular

Pablo Bauer volvió a su primer amor y él mismo sentenció “jamás me alejaré de mi gran pasión, el tiempo de ausencia me sirvió para algunas reflexiones y ahora tengo en claro que es lo que quiero para mi vida”, afirmó el folclorista salteño, quien durante dos años se mantuvo alejado de los escenarios.

Regresó con las pilas a full: disco nuevo, un imperdible video clip, e innumerables proyectos, que se irán cristalizando con el correr de los días.

“Estoy estrenando un nuevo material discográfico titulado ‘Despertar’, que contiene once canciones, algunas inéditas, de Daniel Cuevas y Choza López. También incluí clásicos del folclore, y algunas grandes obras que estaban olvidadas en el circuito del cancionero popular. Tengo compuesta varias canciones, pero siento que aún no nivelo la línea de otros compositores, por eso prefiero que sea a futuro. Logré un disco netamente profesional, me llevó mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio económico. Ojalá que sea del agrado del público, la apuesta contiene sobrado amor”, aseguró Bauer.

El artista, de 24 años, exhibe talento y sumaba una llamativa convocatoria cuando estaba en actividad.

“El querido Gaby Morales participó como invitado en el disco, al igual que mi amigo Rubén Castro, quien no se dedica a la música, pero tiene una voz asombrosa. La placa fue grabada en el estudio de Rodi López.

Alcanzamos un excelente nivel con el video, con la participación de los actores: Candelaria García Rangeón y Julián Zingone. Grabamos la canción ‘Pecados’, del fabuloso trío Gualicho. Se llevó a cabo en el barrio privado de Capiazú, en el departamento de Cerrillos, agregó el cantor.

Bauer se crió en barrio Limache, su madre se apellida Güemes, del árbol genealógico del general.

“En mi casa siempre se guitarreaba, mis familiares siempre fueron de buena madera. Me encantaba tocar la batería, armábamos grupos y estábamos en todas las fiestas, era para despuntar el vicio y adquirir experiencia”, dijo el folclorista.

“La primera incursión profesional llegó con el grupo de música tropical Sobredosis, que tuvo demasiado apego en la gente. Hasta el día de hoy se siguen escuchando los clásicos del mencionado grupo musical. También tuve la oportunidad de grabar con Oscar Belondi, de La Repandilla. Fueron tres años hasta que decidí encaminar mi carrera como solista en el folclore. Los inicios fueron auspiciosos y logramos impactar en el público, saqué mi primer disco llamado ‘Tu amor me hace bien’, que contenía contagiosos ritmos”, enfatizó.

Una de sus mayores alegrías arribó con la llegada de su hijo Felipe, una felicidad compartida con su esposa Rocío García Rangeón.

“En aquel momento las necesidades eran otras, y debí afrontar nuevos desafíos laborales, aún me mantengo como vendedor en Calzados Abdenur. Siempre está el sueño de vivir de la música. El disco lo acabamos de lanzar en vivo por Canal 9. Venimos realizando un insistente trabajo por las redes sociales. El futuro más inmediato es insertarme en los festivales de mi provincia, además de abrir puertas en el resto del país. Me encanta interactuar con el público, el objetivo es transmitir mi mensaje, creo que tengo la madurez ideal”, acotó finalmente Pablo Bauer.