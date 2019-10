Espert: "Por más problemas que tenga Chile actualmente, sin dudas es un ejemplo a seguir"

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, consideró hoy que "por más problemas que tenga Chile actualmente, sin dudas es un ejemplo a seguir".

"Los países que progresan compiten con el mundo en economías abiertas, tienen un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que promueven la creación de empleo", señaló Espert.

Al brindar una charla frente a empresarios, el economista liberal advirtió que si la Argentina no cambia "en serio, un día toda su población será pobre".

"Las únicas soluciones que tenemos a mano son las mismas que tomaron otros países a los que les va bien. Acá ideologizamos hasta la teoría de la gravedad", cuestionó.

En este sentido, Espert sostuvo que "hay tres causas esenciales por las cuales el país está en decadencia", que son "la maldita costumbre de pensar que competir con el mundo está mal", "el tipo de leyes laborales" y los costos que tiene el empleador a la hora de contratar personal.

El aspirante a la Casa Rosada se expresó de esta manera al exponer en el tradicional almuerzo que realiza los miércoles el Rotary Club de Buenos Aires en el hotel Sheraton Libertador.

Por otra parte, Espert consideró que el 28 de octubre, el día posterior a las elecciones, "no se va a asistir a una disrupción de los mercados como la que hubo del 12 de agosto", después de las primarias, aunque resaltó que "va a ser clave lo que diga y haga" el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, si resulta ganador.

"En ese sentido, hay que tener cuidado con la gente que lo rodea porque hay algunos que son más cuadrados que una baldosa.

Matías Kulfas es un ignorante", agregó.

Por último, calificó de "cobardes" a aquellos que le reclaman que desista de su candidatura para que el actual presidente Mauricio Macri sume más votos, y evitar así un hipotético triunfo de Fernández.

"Con ese razonamiento, (el general José de) San Martín hubiera pensado, `No, che, ¡cómo vamos a cruzar (los Andes)! ¿Cuánto frío hace del otro lado de la cordillera? ¿no serán muchos los españoles?...` Macri debería bajarse para darnos los votos a nosotros", remarcó.