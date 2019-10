El Gobierno nacional reforzará la frontera de Salta: “El clientelismo electoral no tiene lugar!”, dijo Bullrich 

Habrá un operativo en varias provincias. “El objetivo es que no haya un voto que no corresponde”, declaró la ministra.

Toda la frontera de Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones implementarán un operativo especial de control para que no crucen a votar aquellos que ya lo han hecho en su país. Así lo señaló la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich por Twitter de cara a las elecciones generales del domingo.

“El clientelismo electoral no tiene lugar!”, señaló la funcionaria. Y añadió: “El objetivo es que sea lo que siempre nosotros creemos como principio: una persona, un voto. Si votó el Paraguay no vota en Argentina y si votó en la Argentina no vota en Paraguay. Estos son los acuerdos que se han hecho. El objetivo es que no haya un voto que no corresponde. El objetivo es darle a los argentinos la seguridad de que no va a haber modelos repetidos en nuestra historia de gente que es traída a votar a cambio de algún tipo de favor”.

La ministra recordó que: “Ya lo hemos hecho en varias oportunidades y vamos a fondo para que el voto sea un modelo democrático y transparente y no un mecanismo poco claro”.

Para el próximo domingo 27 de octubre hay 33.841.837 electores habilitados para votar según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral.