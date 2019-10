Video. Urtubey y Lavagna cerran su campaña en Salta: "Las sociedades polarizadas no crecen"

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró hoy con un acto desde la cima del cerro San Bernado su campaña de cara a las próximas elecciones nacionales y sostuvo que "las sociedades polarizadas no crecen y su democracia día a día se van degradando cada vez más".

"Nacimos hace relativamente poco. Lo que buscáramos era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara otra vez más a votar entre lo malo y lo peor", resaltó el ex ministro de economía.

El dirigente opositor encabezaba desde pasadas las 12:00 un encuentro en el cerro San Bernardo, junto a su compañero de fórmula y gobernador local, Juan Manuel Urtubey, y varios de los candidatos de su espacio.

Durante su exposición, Lavagna resaltó que "cerrar la grieta no va a ser fácil", pero aclaró que "este es un proyecto con idea de futuro".