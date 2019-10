Muestra de apoyo de Burdisso con Alfaro

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, dialogó este jueves con el director deportivo del club, Nicolás Burdisso, después que el DT dijera en la Bombonera que a fin de año se irá a su casa, tras la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores a manos de River el martes pasado.

La charla entre Alfaro, Burdisso y Aníbal Matellán, ayudante del mánager boquense, transcurrió durante veinte minutos en la cancha número 3 del predio de Casa Amarilla, en donde el plantel xeneize volvió este jueves a las prácticas después del triunfo ante River por 1 a 0, que en verdad fue una derrota por 2-1 en el resultado global, de acuerdo a lo revelado por fuentes del club.

A pesar de que el entrenamiento fue a puertas cerradas, el diálogo pudo ser observado por periodistas que estaban ubicados cerca de la sala de prensa.

Para muchos fue una manera de mostrar -por parte de Burdisso- un apoyo hacia Alfaro, ya que fue el mánager del club quien lo eligió para hacerse cargo del equipo en enero de este año, tras la derrota ante River en Madrid, en la final de la Libertadores 2018.

En ese contexto, a Burdisso no le habrían caído bien las prematuras declaraciones de Alfaro, cuando adelantó en conferencia de prensa después del partido contra River que no seguirá como técnico de Boca cuando concluya su contrato, el próximo 31 de diciembre.

En las próximas horas, Alfaro tendrá otra reunión, pero más extensa, junto con Burdisso y el presidente Daniel Angelici.

Según allegados al entrenador, más allá de que Alfaro se siente fuerte y que con sus palabras quiso plantarse ante posibles decisiones de la dirigencia, va a ser muy difícil que cambie de postura.

La decisión de Alfaro de no seguir en Boca, agregaron los voceros, está tomada aunque el oficialismo gane las elecciones y Burdisso le pida que continúe en el cargo.

Quienes conocen el vestuario de Boca creen que parte de su decisión tiene que ver con que algunos referentes del plantel no tienen con el técnico la llegada que tenía antes.

Otros, más optimistas, opinan que estos próximos 6 partidos que le quedan a Boca por la Superliga hasta terminar el semestre, pueden ser claves para determinar el futuro del técnico y de algunos jugadores.

Pero todos tienen en claro -cuerpo técnico, plantel y comisión directiva- que ante las importantes elecciones institucionales del 8 de diciembre, todo será día día en Boca Juniors.

El que ya se fue es el empleado de seguridad Gabriel Portillo, de la empresa PCP, quien se abrazó con los jugadores de River en el festejo dentro del campo de juego de la Bombonera apenas finalizado el partido. La empresa lo despidió, e inmediatamente lo contrató River para que haga el mismo trabajo en el club de Núñez.

En lo estrictamente futbolístico, los que jugaron contra River este jueves hicieron ejercicios regenerativos y el resto hizo fútbol en espacio reducido, en un clima apagado que mostraba las consecuencias de una nueva eliminación en la Copa Libertadores a manos de River.

Boca volverá a entrenarse este viernes desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio. El sábado lo harán en el mismo lugar y el domingo será día libre para el plantel xeneize.

Boca visitará el jueves 31 de octubre a Lanús por la 11ra. fecha de la Superliga, mientras que el domingo 3 de noviembre jugará a las 11 en la Bombonera ante Arsenal de Sarandí.