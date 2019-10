El aeropuerto fue puesto nuevamente en operaciones

El responsable del aeródromo, Alejandro Espeche, explicó que la estación local, que había sido suspendido por decisión de autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) fue rehabilitado el fin de semana.

"Está operativo, pero nos pusieron observaciones; la principal es sobre el tema de los peatones en el predio y en la pista de aterrizaje, tenemos que lograr terminar con esa situación", por ello están viendo la posibilidad de que al que se sorprenda cruzando se lo detenga y la Justicia decida cómo proceder.

La medida había sido tomada el 3 de octubre por la permanente presencia en la pista de personas que atraviesan el predio del Aero Club para "acortar camino", violentando el cerrado perimetral y poniendo en riesgo su propia vida y la operatividad de la pista.

El levantamiento de la suspensión se dio gracias a los trabajos realizados colaborativamente entre el Aero Club Orán, Ayres SRL, GZ Aviación, Mario Chagra y el Municipio de Orán.

"La verdad, que el trámite fue muy duro para que nos habiliten la pista nuevamente y esto gracias a Dios sucedió el pasado viernes, pero como es una lucha de todos los días y a cada hora, con la gente que no entiende que no debe cruzar por la pista, no sabemos cuándo sufriremos una nueva clausura", dijo Espeche.

Al mismo tiempo que informó la decisión de detener a quienes crucen y denunciarlos para que sean posteriormente procesados ya que no solo ponen en riesgo su vida sino también lo hacen con quienes pilotan aviones o son pasajeros de las aeronaves que aterrizan o despegan de Orán.

Es prioritario que la gente deje de usar la pista como lugar de paso entre los barrios. El aeródromo de Orán tiene unos 3.500 vuelos anuales, un promedio de 10 vuelos diarios, un número importante porque es la ciudad cabecera del departamento norteño.

Espeche agradeció especialmente a los medios de comunicación que se preocuparon en mostrar la problemática y la necesidad de mantener operativo el aeródromo. "Entre todos tenemos que cuidarlo, nuestra ciudad no puede quedarse sin un aeropuerto", finalizó.

Por otra parte, el concejal Gonzalo Díaz, del bloque Partido de la Victoria, presentó un proyecto de resolución preocupado por la clausura del aeródromo, que resulta "indispensable para múltiples acciones, tendientes a brindar soluciones a la comunidad a través de vuelos sanitarios por ejemplo, por lo que solicito al Ejecutivo municipal realice, por medio de la Guardia Urbana, recorridos periódicos en las adyacencias de la pista, junto a la Policía de la Provincia, a fin de controlar y brindar seguridad en la pista". Al mismo tiempo el edil remarcó la importancia de realizar una campaña de concientización sobre el perjuicio a la ciudadanía causado por las infracciones de los peatones a la normativa dictada por la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.