Luque: empleados analizan una oferta de indemnización

Luego de meses en conflicto por salarios adeudados y ante el inminente cierre del mayorista Emilio Luque, ayer al mediodía se realizó una nueva audiencia conciliatoria en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en la que se hizo una propuesta a los empleados de la firma. De manera informal, la empresa ofertó indemnizar con el 60 por ciento de lo que les correspondería a los más de 40 trabajadores de la firma en Salta. La próxima audiencia se fijó para el 31 de octubre.

Antes de las 12 del mediodía, los empleados llegaron a las oficinas de la cartera laboral sobre la calle Bolívar. Acompañados por el secretario general del sindicato de empleados de comercio, Ángel Ortiz, esperaban obtener una respuesta.

Desde el principio, la presencia del gerente de la sucursal les despejó las esperanzas de una novedad. Fue la audiencia número 11 y hasta el momento solo se había presentado en representación de la empresa el mismo referente, que consideran como un par y uno más de los afectados. "Ellos mandan al apoderado, que es el gerente de la sucursal, y es prácticamente un compañero nuestro", dijo desesperanzado Guillermo Velázquez, quien trabaja en el supermercado mayorista desde que la empresa desembarcó en Salta, hace 14 años.

"Queremos seguir trabajando, pero ante la imposibilidad necesitamos una respuesta, llevar plata a la casa para comer, tenemos hijos estudiando", resaltó Velázquez.

Los cinco trabajadores que representaban a sus compañeros entraron a la audiencia colectiva y salieron una hora después. Luego de más de diez intentos, finalmente lograron tener un contacto por aparte con el gerente de la sucursal. Mediante una llamada telefónica hablaron con el apoderado de la empresa y abrieron una nueva instancia de diálogo. "Nos dijo que la idea es replicar los acuerdos que se hicieron en Tucumán y el resto de las provincias", contó el gremialista Ortiz.

La empresa ya cerró cerca de 18 sucursales en el noroeste del país. Firmó un acuerdo con alrededor de 800 trabajadores en el que se les reconoció el 60 por ciento del monto total que les correspondía en concepto de indemnización y en cuotas. A los de Salta, además les pagarían los sueldos atrasados que corresponden a septiembre y al que se le sumaría el de octubre.

Los atrasos en los sueldos de los empleados comenzaron en mayo. "Está bien que la empresa, al menos informalmente, se interese en qué va hacer con nosotros que hasta ahora no teníamos nada. Tenemos que informarle a nuestros compañeros todo lo que se dijo en la audiencia", comentó Iván Rivera, empleado del supermercado.

"Hay que recalcar que fue de parte de nosotros y el abogado del sindicato que pudimos lograr esta comunicación con el abogado de la empresa, porque si no nos hubiéramos comunicado, hubiéramos salido otra vez con las manos vacías, sin ninguna propuesta" resaltó Velázquez.

La empresa se encuentra actualmente en concurso preventivo. Hace cuatro meses que tiene embargadas todas las cuentas, tienen inmovilizados los recursos de cobro electrónico e incluso tiene cortada la luz de algunos supermercados.

El representante de los empleados de comercio vinculó la situación con la crisis económica que atraviesa el país, en la que se multiplican las empresas que están "en problemas". Hizo hincapié en que si bien "nunca es óptimo hablar de menos de lo que corresponde", dada las "difíciles circunstancias, los trabajadores saben que se están quedando sin su fuente de trabajo y hay circunstancias en que los arreglos son peores", y definió la propuesta como "ni ventajosa ni desventajosa".

"Hoy la empresa se mantiene en pie por las otras actividades del grupo económico. No por la parte supermecadista", aseveró el gremialista. Consideró que no es que la empresa "no tenga plata". "El grupo económico tiene actividades totalmente rentables, como fabricación de fideos secos, tiene ingenios, participación de otros capitales de empresas importantes. Esta es solo una parte de las actividades que realizan", aseveró.

Los trabajadores relataron que, mientras tanto, sus familias están subsistiendo "como pueden". Los empleados aseguraron que están vendiendo la última mercadería que queda en el local. En junio fue la última reposición en el supermercado del macrocentro.

Velázquez destacó que, en la sucursal de Tucumán, los trabajadores cerraron e hicieron paro ante el primer atraso en el pago. "Nosotros no cerramos nunca", remarcó. "El dueño se agarraba de eso para decir que tenía tomada la sucursal y no podía trabajar y pagar, pero nosotros no. Somos rehenes de nuestro propio trabajo, porque tampoco tenemos posibilidad de ir a buscar en otro lado", agregó.