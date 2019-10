Piden por una ley para que haya guardavidas en todos espejos de agua

Diputados dio media sanción a la adhesión a una legislación nacional, pero no hay avances en el Senado. Advierten sobre los riesgos durante la temporada estival.

Ante la habilitación oficial de la temporada de piletas, desde la Asociación de Guardavidas y Rescate de Salta (Sugara) solicitan que se concrete una ley que regule la actividad en la provincia.

Unos 50 guardavidas están nucleados en la asociación, aunque se estima que hay un total de 150 en la provincia. "Hay muy pocos guardavidas recibidos como tal, que tienen la libreta. Por eso, a través de la asociación lo que buscamos es que rija la ley", manifestó el presidente de la entidad, Raúl Sánchez Bustamante, licenciado en educación física e instructor nacional de salvamento acuático.

Y recordó el caso de un niño de cuatro años que murió en la pileta de un camping en Cerrillos en el que no había salvavidas en enero pasado. "Hubo casos similares. Hace poco en un camping por el ingreso de La Caldera, un policía rescató a un niño que se habría caído de una canoa. Ahí debería haber un guardavida. Anomalías de este tipo se ven en la provincia", sostuvo.

"Por estos motivos pedimos por la ley 27.155 que es nacional, para que en Salta se busque la obligatoriedad de un personal guardavidas capacitado en todos los espejos de agua habilitados, ya sea campings, lagunas o todo medio acuático que tenga concurrencia de personas", agregó.

Indicó que otra problemática es la falta de señalización. "Así, todas las temporadas las muertes por ahogamiento son increíblemente altas", señaló.

La ley 27.755 de ejercicio profesional de los guardavidas fue promulgada el 1 de julio de 2015 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Tiene por objeto regular la formación y ejercicio del trabajo de la profesión, disponer las funciones específicas de la labor, establecer las responsabilidades de los organismos con relación a los guardavidas, crear un registro nacional público de los trabajadores, entre otras cuestiones.

Sin avance

El 24 de octubre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se promueve la adhesión de la provincia a la legislación nacional y pasó al Senado en revisión.

La diputada Isabel De Vita, en ese momento, explicó: "En enero del 2017 el Ministerio de Salud de la Nación presentó una serie de estadísticas alarmantes, estableciendo que un chico muere ahogado cada 48 horas en el país. De dichas muertes, el 85 por ciento pudo ser prevenido, por lo que es determinante mejorar las medidas de seguridad en ambientes acuáticos".

"Junto con la diputada De Vita, nosotros presentamos también una nueva iniciativa provincial para la obligatoriedad de un personal guardavidas capacitado en espejos de agua no habilitados, es decir, para regular la situación en las zonas cercanas a los ríos y diques porque si bien está prohibido que la gente ingrese allí, de igual manera lo hace y hasta que no haya una muerte, la situación del lugar no trasciende", recalcó Sánchez Bustamante.

"El proyecto fue aprobado por unanimidad en Diputados, luego pasó al Senado. Allí nos invitaron a una reunión y nos dijeron que estaba buenísimo, que tenía que salir, pero ahí quedamos. Desconocemos las razones por las que no avanza", dijo Sánchez Bustamante.

"Esta es una ley vital y si no se avanza eso significaría jugar con las vidas de las personas", hizo hincapié.

Revalidaciones

En la capital salteña, una de las instituciones que forma guardavidas profesionales es el Centro Amgaa Salta, que dicta un curso de un año de duración. Exige arriba de las 900 horas reloj y tiene 13 materias, tales como ética, anatomía, primeros auxilios, educación sanitaria, entre otras.

Los alumnos egresados reciben la libreta nacional que los habilita para trabajar, aunque para poder hacerlo deben rendir revalidas anuales, es decir, pruebas físicas de rescate, resistencia y flotación, dependientes del municipio, gobierno u otros organismos, según el lugar de trabajo.

"En el caso de Salta, la Municipalidad es la única que hace las revalidas. Este año se le tomó la prueba a unas 90 personas y quedaron 40 para trabajar de guardavidas en los tres natatorios, es decir, menos de la mitad", manifestó Sánchez Bustamante.

"Queremos que toda la provincia tenga una cobertura porque no en todas partes se valora nuestra profesión. En muchos casos, se colocan profesores de educación física en lugar de guardavidas pero en la currícula del profesor no hay una materia o talleres específicos que se sostengan en el tiempo para ser validados como guardavidas", apuntó.

"Para ser guardavidas hay que estudiar, capacitarse y pasar pruebas físicas que no son fáciles para el común de la gente", finalizó.

Los niños y adolescentes, los más rescatados

En Altos Las Rosas se registraron 52 rescates la temporada pasada.

La tarea específica del guardavida es propiciar o promulgar la seguridad del medio acuático, del espejo de agua y sus alrededores, es decir, el contexto.

“En la temporada pasada estuve en la pileta Altos Las Rosas y yo realicé siete rescates pero allí que es una pileta chiquita, manejable, llegamos a tener 52 rescates”, indicó el presidente de la Asociación de Guardavidas y Rescate de Salta (Sugara), Raúl Sánchez Bustamante.

Con relación a la edad de las personas que frecuentemente son rescatadas, indicó: “La gran mayoría de las personas que presentan procesos de ahogamiento son los niños de entre 5 años hasta los 17 y 18. Esa es la franja etaria que más presenta los procesos, momentos de desesperación. No es que se ahogan, porque para eso estamos nosotros, para que no se ahoguen. Los niños por desconocimiento se caen. Nosotros vemos el tipo de movimiento e instantáneamente los sacamos. Quizá traguen agua, pero muy poco. No afecta en nada”.

En el balneario Carlos Xamena las distancias en la pileta son mucho más largas en comparación con los natatorios Vitale y Perón. “Allí, por lo general quienes más presentan procesos de ahogamiento son los hombres, mucho más que las mujeres. Son raros los casos de mujeres. Es un dato importante. Pienso que son más precavidas y entienden que sería absurdo tratar de cruzar el ancho del Xamena si no saben nadar”, manifestó.

Y dijo que lo que frecuentemente ocurre es que las personas intentan cruzar el ancho de la pileta y no llegan ni a la mitad por el cansancio, y entonces presentan procesos de ahogamiento.

“Lo que pasa, por ejemplo, es que cruzan dos amigos y uno se queda entonces el otro le dice: ‘Cruzate, si llegas‘, es decir, los jóvenes y hombres se ponen una especie de pruebas que hacen que terminen en peligro”, acotó.

“Ahora se viene la temporada de verano e increíblemente estamos sin ley. Las piletas municipales estarán con cobertura de guardavidas pero el resto no está incluido”, culminó.