Homenajearon al escritor oranense Santos Vergara

El salón auditórium se vistió de fiesta para homenajear a un hombre que dedicó su vida a contribuir a la cultura oranense. Se trata del profesor Santos Vergara (64), que a lo largo de su trayectoria le dedicado cientos de versos a Orán.

El maestro en letras, en diálogo con El Tribuno contó cómo pasó de ser un joven sin estudios, hasta convertirse en un especialista en el arte literario.

Vivió una particular historia, aprendió a leer y a escribir a los 15 años, "éramos muy pobres, en la miseria", En ese contexto se desarrolló, vendiendo empanadas, pan, tamales, para colaborar con los gastos de la casa. "Vivía con mi padrastro (don Jaime) porque mi mamá (Emiteria Tejerina) había fallecido cuando yo tenía 5 años".

Con todas esas dificultades fue creciendo, con momentos donde pretendía ser feliz, y otros momentos donde pasan hambre. De pequeño ya era curioso, inquieto, le gustaba dibujar historietas y esculturas. "Yo creo que se nace artista, aunque se debe trabajar para desarrollar la creatividad, pero la sensibilidad tiene que estar", sostiene Santos.

A los 15 años ya tenía su propio rancho, como lo describe él: "Me hice un ranchito, humilde, y vivía mucho tiempo en la calle, incluso anduve por Salta, creo que allí me di cuenta de mi vulnerabilidad". El no saber leer y escribir, eso hizo que se proponga nuevos desafíos, cuando conoció a Silvia Salinas, una maestra que le habló del plan Dinea, sistema de educación para adultos, así lo hizo. "Empecé a descubrir el arte de la palabra, cambió para siempre mi vida", asegura Vergara.

Escribir sobre Orán

Vergara, ya jubilado, cuenta cómo fue empezar con sus primeros escritos, porque Orán fue casi siempre su musa inspiradora.

Cuando arrancó a estudiar, descubrió lo poderoso que era la palabra, que con eso podía crear algo, veía la literatura como una vidriera, "ver algo interesante dentro, pero no poder tocarla, cosas imposible, y como le tenía mucho respeto, fue un desafío empezar a escribir cosas, que recién lo hice cuando ya estudiaba mi carrera universitaria".

En todos sus libros siempre está Orán, no podría escribir sobre otro lado, no porque es lo único que conoce, "sino porque vivimos en un lugar realmente muy especial. He podido viajar por todo el país, y aun así me quedo con Orán, y seguramente moriré aquí".

Su argumento no es solo afectivo, "estoy consciente de que es un territorio de Salta, pero no es el cliché salteño que siempre se dice, el Salta de los valles, las quebradas. Orán es un territorio de frontera, eso lo hace tan diverso, desde lo natural, su topografía, montaña-llanura, tenemos muchas comunidades indígenas, y una gran oleada de inmigrantes que llegaron. Realmente Orán es una ciudad casi babélica, y eso la hace especial. Desde comer unas empanadas árabes, hasta bailar un pimpín".

El legado

"Leer es un hábito", remarca el artista, y en su análisis aprueba las nuevas formas de leer con la tecnología que hoy nos invade. "Primero puede costar seguramente, pero después se convierte en algo imprescindible, casi como un vicio. Yo recuerdo que en mi época de docente me decían los padres, mi hijo no lee, y les preguntaba, usted papá, ¿lee?, no tengo tiempo era la respuesta, entonces es difícil que su hijo lea, respondía yo. Hay que leer, no importa el soporte, como mi hijo, que no tiene biblioteca pero con las nuevas pantallas lee muchísimo".

El reconocimiento

Santos cuenta que siempre consideró innecesarias esas suertes de homenaje, "me oponía, aunque después lo pensé, y ya con mis años reflexioné, si lo hicieron entonces es porque hay obras que hice y tienen valor. Mientras haya salud, y pueda, seguiré escribiendo, ahora por redes, más de 700 crónicas que voy a publicar, y siempre sobre Orán. Definitivamente la escritura es y será mi vida", cierra felizmente diciendo Santos.

Santos Vergara nació el 8 de julio de 1955. Es profesor en Letras, exdocente de la UNSa Sede Regional Orán, cultor de la literatura y de las artes plásticas.

Como artista plástico se inició en el dibujo siendo muy joven ilustrando la colección "Conozcamos lo nuestro", del historiador Hugo Alberto Luna, y publicó en 1979 la historieta "El Familiar" en el diario El Tribuno de Salta. Ha realizado exposiciones de dibujo, pintura, grabado y fotografía en salones de la provincia y otros puntos del país, además de ilustrar libros y revistas de la región. Como escritor, ha publicado 5 libros de narrativa (cuento y novela), en forma individual y también compartida con otros autores, entre los que se destacan Cuimba y Toro, Las vuelta del Perro.

Ha logrado premios en diferentes certámenes regional, provinciales, nacional e internacionales.