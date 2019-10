Sáenz: “Nada se construye desde el odio y la revancha”

Gustavo Sáenz, votó en la escuela Manuel Castro, ubicada en General Güemes 51. El intendente capitalino expresó a los medios de prensa: “Los dirigentes deben estar a la altura de la circunstancia. Al país lo tenemos que construir entre todos. Nada se construye desde el odio y la revancha. No hay que esperar que le vaya mal al que gobierna. Aquí está absolutamente polarizada la elección. La gente elegirá lo más convenientes. Hay que convocar a una gran mesa de diálogo”.

Sáenz agregó: “La gente votó de una forma para las elecciones nacionales y de otra en las provinciales. Los legisladores no tienen que ser levantamos de los gobiernos de turno. No me gusta retroceder -en el sistema de votación- hay que analizar. No me gusta el voto papel, porque se vota a un candidato y los otros van arrastrados. Pero este no es el momento de discutirlo, sino para las próximas elecciones”.