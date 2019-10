Especialísimo", un clásico que cumple 49 años al aire

Corría 1970 y la Salta de aquellas épocas solo tenía dos emisoras: Radio Nacional y Radio Salta. Desde las 6 de la mañana comenzaban los primeros programas con flashes de noticias, oraciones y las clásicas revistas cargadas de información general, deportes y política. En esas horas, una de las propuestas que acompañaba a los salteños cuando iban camino al trabajo o la escuela era "Especialísimo", con la conducción de Bruno Iezzi.

Con el paso de los años, la radio cambió. A la AM (amplitud modulada) se sumaron las cientos de FM (frecuencia modulada) que coparon el dial con música, deportes, actualidad y mucho más. Casi medio siglo después, "Especialísimo" sigue al aire. Renovado, Bruno Iezzi continúa al frente del micrófono junto a un equipo que ya lleva una década a su lado.

"Era pasante y trabajaba en la producción de un programa de radio. Cuando se terminó ese programa me quedé sin trabajo. Un día me llama el operador y me dice que Bruno Iezzi quería hablar conmigo. Fui pensando que podía estar en la producción pero no. Me dijo "Vengan el lunes a probar micrófono', y acá estoy", contó Rocío Sosa, conductora.

Su compañero de tareas recuerda que estaba en las mismas condiciones y fue César Cornu quien lo llamó para avisarle que Bruno Iezzi le tenía una propuesta. "Me preguntó cómo andaba de tiempo y si me animaba a estar con ellos. Tenía 34 años y ahí comencé. Ahora me encargo de ir a los estadios, cubrir los partidos de los equipos locales y otros... hago todas las coberturas", contó Hernán Casimiro.

"Yo vivía en el interior y escuché desde chico el programa de Bruno. Pensaba en qué lindo sería estar con este señor y bueno... acá estoy", recordó otra de las voces del actual "Especialísimo".

"Yo soy el peor de todos", dijo César Cornu, que está en la producción con Bruno Iezzi hace 30 años, y recuerda el primer día de cobertura. "Me tocó ir a cubrir una partido de Juventud con una lluvia terrible. No pasaba nada. Entonces me metí en la cancha y hablé con los árbitros. Cuando volví me dijo: "Bien lo tuyo. No esperaste que te traigan la información, fuiste a buscarla'", recordó Cornú, que mantiene la sangre periodística intacta.

La última incorporación fue la de Walter Vega, que forma parte del programa desde hace 5 años. Sus primeras participaciones fueron como colaborador, hasta que el staff de "Especilisimo" perdió a uno de sus integrantes, José Bortot. "Hemos logrado formar un equipo de trabajo que es casi una familia, porque compartimos lo que nos pasa, nos peleamos y nos reconciliamos. Esto es un aprendizaje de todos los días", contó Walter Vega.

Gustavo Vaccarella es el director de la radio, por la que el programa se emite desde hace varios años. "Cuantas emisoras quisieran tenerlo. Es un grupo muy responsable y además un programa de tremenda trayectoria", expresó el director de la emisora, que se ubica en una galería de la zona céntrica de Salta.

"Adaptarse, emigrar o morir", es la frase de Napoleón Bonaparte que Bruno Iezzi citó cuando se le preguntó cómo se logra alcanzar 49 años con un emprendimiento. El productor destacó se fue adaptando a las épocas, además de sumar voces y personajes al programa, que se emite de 9 a 13 por la 97.1. "Es fundamental impulsar nueva gente, y animarlos a que se arriesguen y dejen el miedo. Entonces acá estamos", expresó el conductor, que celebrará el próximo 3 de noviembre el nuevo aniversario y organizó para el 15 de noviembre una emisión especial.