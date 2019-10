Romero: "Les toca la responsabilidad de convocar a la unidad nacional"

El senador nacional reelecto, Juan Carlos Romero, destacó la gran elección que hizo Juntos por el Cambio en la provincia de Salta el domingo último, sumando más de 100 mil votos con respecto a las PASO de agosto, que en términos porcentuales representan unos 15 puntos.

Asimismo, analizó que a los miembros del próximo gobierno "les toca la responsabilidad de unir al país y convocar a los argentinos a la unidad nacional o no hacerlo. Así es la democracia y no hay que quejarse", sostuvo.

En declaraciones a medios periodísticos locales, el senador nacional reelecto por el Frente Juntos por el Cambio exteriorizó en la mañana de ayer que se sentía muy satisfecho por los resultados obtenidos en la elecciones generales nacionales que se realizaron el domingo último.

En esta línea, Romero puso de relieve los casi 15 puntos de diferencia que Juntos por el Cambio logró achicar en esta provincia al Frente de Todos con respecto a las PASO.

En las elecciones del domingo pasado este frente se impuso en la capital en las categorías presidente, senadores y diputados nacionales.

""Estoy muy bien, muy satisfecho por todo lo realizado. Valió la pena porque pudimos levantar en Salta casi 15 puntos respecto a la elección anterior, además de triunfar en Capital en todas las categorías".

Tras sostener que a nivel nacional "se mejoró mucho el resultado" y señalar que esta vez votó mucha más gente, puntualizó que en Salta "recuperamos más de 100 mil votos respecto de las PASO" y se mostró "muy agradecido con la gente que nos ha votado como con todos los que cuidaron el acto electoral".

Ya en la noche del domingo, Romero destacó la gran mejora que se registró en los porcentajes de votos para el Frente Juntos por el Cambio en todas y cada una de las mesas a lo largo y ancho de la provincia.

Romero, además, consideró ayer que "el futuro está en manos del nuevo gobierno y les toca a ellos la responsabilidad de unir al país y convocar a los argentinos a la unidad nacional o no hacerlo. Así es la democracia y no hay que quejarse", manifestó

Con respecto al plano provincial, el senador nacional reelecto remarcó que "en Salta tenemos en breve la elección general provincial, que se va a fortalecer con muy buenos resultados con Gustavo Sáenz a la cabeza".

El exgobernador agregó que "los salteños sabemos lo que nos conviene en la provincia, sin recibir órdenes nacionales y debiendo ratificar el compromiso de tener un gobierno local, autónomo".

Romero finalizó sosteniendo que desde el Congreso Nacional "apoyaré los proyectos que tengan que ver con las ideas que uno defiende y para lo que la gente me votó, junto con obras para la provincia de Salta, defendiendo la libertad, el federalismo, la igualdad y la división de poderes. Es mi posición, no cambia y no la cambiaré", sostuvo.

Capital base del repunte

En Salta el frente oficialista nacional recuperó unos 15 puntos, implican más de 100 mil votos, con respecto a las PASO.

El mayor caudal se expresó en la Capital donde se impuso en las categorías presidente, senadores nacionales y diputados nacionales. El repunte electoral le permite a Juntos por el Cambio contar con tres legisladores nacionales salteños: Romero, senador; Nanni y Cornejo, diputados nacionales.