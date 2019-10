Un incendio consumió el 30% de una vivienda y afectó a una familia

Un considerable incendio estructural tuvo lugar en la tarde del domingo en barrio La Tablada, perteneciente a la ciudad de Gral. Güemes.

Las llamas consumieron una pieza y un sector de depósito de la parte trasera de la vivienda de la familia Maidana.

No hubo personas heridas, solo una mascota que sufrió un severo grado de intoxicación por inhalación de humo.

El siniestro se produjo alrededor de las 14, cuándo la temperatura de una agobiante jornada marcaba unos 42º.

De acuerdo con el relato de los vecinos, que fueron los primeros en llegar, había un importante olor a “cosa quemada” en todo el barrio.

“Salí a ver de qué se trataba y vi mucho humo en la casa de mis vecinos, llamé al resto y me fui hasta la vivienda, todos me decían que no ingrese pero me ponía intranquilo no saber si había alguien adentro, las llamas salían por el pasillo pero se veía muy poco por el humo, se escuchó una fuerte explosión que luego supimos fue una garrafa chica”, relató un vecino de apellido Vaca. Quien continuó relatando: “Con otros vecinos comenzamos a internar apagar el fuego con agua y llamamos a los bomberos que, por suerte, llegaron rápido y lo pudieron controlar antes de que tome la parte delantera de la casa”.



Dos dotaciones de bomberos trabajaron por más de una hora para extinguir las llamas y les demandó una hora más enfriar todo el sector.

“Aún no sabemos qué pudo haber provocado el fuego, hay un horno y una garrafa, el incendio alcanzó dos ambientes ubicados en la parte posterior de la vivienda, había muchos elementos combustibles que favorecieron que el fuego se propague, no había nadie en el interior, eso fue una suerte; solo una mascota que fue retirada con un elevado grado de asfixia”, dijo el jefe del cuerpo Manuel Calú.

Consternación

La familia Maidana estaba muy consternada mirando cómo los bomberos trabajaban en su domicilio, sin poder hacer nada.

“No sé que pudo haber pasado, tal vez no apagamos correctamente las brasas del horno de barro; nosotros esta mañana hicimos carne asada en el horno y luego la llevamos hacia la casa de un familiar pasa compartir un almuerzo, quizás quedaron brasas que cayeron sobre la leña y así comenzó el fuego”, declaró con mucho pesar Silvia Maidana, con entrecortaba y mezclada con llanto cuando tuvo que agradecer a los vecinos.

“No sabía que tenía vecinos tan solidarios, tan capaces de involucrarse de la manera que lo hicieron, ellos llegaron primero e intentaron apagar el fuego, ellos llamaron a los bomberos y también a nosotros. No tengo palabras para decirles lo mucho que les agradezco; ahora pienso que no pasamos tan inadvertidos cuando caminamos por el barrio; quizás no siempre nos saludamos, pero ahora sé que cuando hay que jugarse por el otro están listos para hacerlo”, agregó la dueña de casa.

Mascota asfixiada

Nelson es un perro de porte mediano que es muy mimado, a tal punto que no sabe cómo reaccionar frente a situaciones de peligro.

“El siempre se esconde debajo de la cama, seguramente eso hizo cuando comenzó el incendio, cuando llegamos y no lo vimos sabíamos que podía estar adentro, los bomberos lo buscaron y lo encontraron semiinconsciente, lo retiraron a tiempo en una tabla con mucho cuidado y fue llevado al veterinario, hubiera sido muy doloroso si algo malo le pasaba, lo material se recupera, pero otras cosas no”, declaró Silvia al respecto.

“Se quemó la pieza de mi hijo, él tenía allí elementos de trabajo, sus ahorros, perdió mucho, también su cama, colchón y ropa, compró todo lo que tenía con mucho sacrificio, pero vamos a salir adelante”, concluyó.

El barrio La Tablada está ubicado en el sector sur de la ciudad, muy transitado porque lo atraviesa la avenida que conduce a la cárcel federal.