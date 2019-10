VIDEO Un ladrón intentó robar un almacén y los vecinos casi lo lincharon

Los vecinos del barrio Sargento Cabral, de la Ciudad de Córdoba, intentaron linchar a un ladrón que ingresó a un almacén y amenazó a los dueños y se llevó dinero de la caja. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes se viralizaron en las últimas horas. El delincuente ingresó al local ubicado en la esquina de Vicente Espinel y Florencio Sánchez y el propio dueño lo sacó a los empujones. Mientras se peleaban en la vereda, una mujer con un bebé en brazos intervino y luego se sumaron más vecinos para rodearlo.

“Yo estaba con mi bebé y mi hermana de 10 años. Teníamos la puerta abierta y entra este tipo, me pide la plata y llega mi marido que lo ve de atrás. Ahí empieza el forcejeo para sacarlo y ciegos de la situación le empezamos a pegar”, contó la mujer a Cadena 3.

“Estaba todo el mundo en la puerta y yo salgo con mi bebé en los brazos y fui ciega como una loca a pegarle también. No tendría que haber hecho eso, pero es la misma bronca e impotencia que le da a uno que se gana la plata trabajando en forma honesta y con mucho esuferzo“, agregó.

El delincuente pudo darse a la fuga en su moto y por eso ahora la mujer vive con temor. “Ahora no puedo atender, ni estar tranquila en mi lugar de trabajo. Tengo dos hijas chiquitas que juegan en la puerta y pasan a los tiros como si fueran los dueños de la cuadra”, denunció.

“No puedo sacar a mis hijas, no las quiero exponer en esta situación. No sé que tendría que haber hecho. Él anda libre y eso me da impotencia, encima me robó y se fue”, lamentó.

El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad que están en poder de la fiscalía que investiga el caso. El delincuente está identificado, pero aún no fue detenido.