Víctor Ola Castro: "No hay evidencia de que yo haya emitido una orden de envío de cuadrillas al siniestro”

Hoy se desarrolló en el Salón de Grandes Juicios una nueva jornada en el juicio que se sigue contra Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagún, acusados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público. Durante la jornada de hoy que comenzó en horas de la mañana declararon Víctor Ola Castro y Víctor César Dagún. Roberto Durnelli no quiso prestar declaración.

“No he protagonizado ninguna acción que lesione el bien jurídico, es decir la Administración Pública. De igual modo no actué con impericia , imprudencia o negligencia. No hay evidencia de que yo haya emitido una orden acerca de la diagramación de las cuadrillas ni del envío de las mismas al siniestro. Las órdenes ya habían sido consignadas.” sostuvo Ola Castro quien por aquel entonces (2014) se desempeñaba como subsecretario de Defensa Civil. Negó la imputación que pesa en su contra y agregó que su "misión era gestionar todo los recursos, para poder atender en terreno cualquier situación. Siempre usando las herramientas del estado y en ese sentido quiero decir que los que fueron al lugar fueron con la experiencia, con el equipamiento y capacitación para estar dentro de un escenario de incendio. Niego que se me impute por lo que estoy siendo acusado".

No tuve dominio del origen del siniestro y tampoco tuve dominio de las condiciones meteorológicas de ese día y menos aún de las acciones que tomó o dejó de tomar el jefe de cuadrilla”

Los tres imputados



Luego de escuchar la declaración de Ola Castro y Dagun, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, ordenó pasar a un cuarto intermedio para el viernes 1 de noviembre a las 8.30, para escuchar la última declaración testimonial prevista para el juicio. El próximo lunes 4 de noviembre será la audiencia de alegatos, mientras que el viernes 8 se escucharán las últimas palabras de los imputados, y el juez dará a conocer su sentencia.

En el juicio participa la fiscal Mónica Poma, en representación del Ministerio Público. Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Víctor de Jesús Ola Castro, mientras que Roberto Durnelli es defendido por Pablo Agustín Tobío y Víctor Dagun lo es por Ricardo Poclava. Las querellantes y actoras civiles Rossana del Valle Chávez y Valeria Soledad Montenegro, son representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia. Por su parte, los querellantes Olga Graciela Fabián y Pedro Martín Albarracín están representados por Carlos Humberto Saravia. Participa también la Fiscalía de Estado.

El 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, donde tenían que apagar un incendio. Al día siguiente encontraron en la zona los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte.