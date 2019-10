Sofía Bonelli: "Claudio me trata como a una reina y quiere tener más hijos"

Desde que blanquearon su relación hace siete meses, Claudio Caniggia (52) y Sofia Bonelli (26) son noticia. Después de anunciar su boda en México para los primeros días de noviembre, la semana pasada estuvieron en Buenos Aires y se los vio cenando en Puerto Madero.

Ahora, los tortolitos vuelven a dar que hablar. ¿Los motivos? Esta semana, son la tapa de la revista ¡Hola Argentina! con una superproducción de fotos y un reportaje exclusivo en el que repasaron su historia de amor.

Según Sofía Bonelli, con El Pájaro empezaron a salir en febrero pero se conocieron hace tres años en el gimnasio del Hotel Faena. Los presentó el personal trainer de la morocha. Desde que salieron por primera vez, Sofía y Claudio no se separaron más. "Lo nuestro fue tan intenso que siento que hace catorce años que estamos juntos", dijo la modelo.

Filosa, Bonelli también dio detalles de la ruptura de Caniggia y Nannis. "Ellos (por Claudio y Mariana) se separaron, decidieron que cada uno podía rehacer su vida, hace dos años y medio. No hicieron pública su separación por sus hijos", expuso.

Además reveló que con el exfutbolista están conviviendo desde hace siete meses en su casa, donde tiene "una montaña de ropa de los años 90, pantalones y camisas de Versace".

"Claudio es muy tierno, me trata como a una reina y quiere que tengamos más hijos", dijo. Sobre el casamiento, previsto para comienzos de noviembre, contó que se van a comprometer con "una ceremonia maya" y que van a estar "descalzos en la arena".

En el reportaje, Sofía mencionó a los hijos de Claudio. "Axel, el mayor, habla con Claudio todos los días. A Charlotte y Alexander apenas los conozco, me los cruzaba acá, pero nunca fuimos amigos. Con Charlotte nos hemos visto en el ascensor y siempre me tiró buena onda. 'Te cambiaste el color de pelo, qué lindo te queda', cosas así", contó.

Claudio Caniggia participó de la sesión de fotos, pero no de la nota. Solo habló off the record y explicó que está contento porque logró recomponer su relación con Charlotte. También dijo estar muy dolido con Alexander, que se hizo eco de algunas denuncias que lanzó su madre.

Además, reveló que quiere encauzar su carrera, disfrutar del cariño de la gente y gozar los beneficios de ser una leyenda del fútbol.