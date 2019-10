Lo hallaron sin vida en el interior de un placard

Un hombre apareció muerto en el interior de un placard en la localidad de Cerrillos, y de inmediato el caso conmocionó a la opinión pública del pueblo del Valle de Lerma hasta hacer del asunto el tema de la semana.

La insólita y misteriosa de un cerrillano no dejó de sorprender a nadie. Ya que en el mediodía de ayer se supo que la autopsia reveló como causal del deceso un paro o crisis cardíaca. Es decir, murió por una falla orgánica.

Nada se dijo de cómo llegó el hombre a introducirse en el interior del placard, ya que no existe nada escrito que avale que una crisis cardíaca lleve a los pacientes a buscar refugio en el interior del mobiliario de una vivienda.

Esa singular forma de perder la vida hizo que en Cerrillos, cuna de los cuentos folclóricos, ya estén circulando algunas explicaciones sobre lo verdaderamente ocurrido en el interior de la vivienda del malogrado sexagenario.

La información oficial es que en la mañana del lunes un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un placard en una casa ubicada en la localidad de Cerrillos.

Se dijo que fue una mujer la que dio el aviso al 911.

Esa mujer, familiar directo del hombre, dijo que tras perder el contacto periódico con su tío, de 64 años, lo encontró sin vida dentro de un placard.

También dejó en claro que para ingresar al domicilio le pidió a un niño que ingrese por una ventana para que le abriera la puerta principal.

El cuerpo no presentaba ningún tipo de heridas y en la vivienda no había desorden. "Además no hubo intento de robo, porque en los bolsillos tenía dinero y en el domicilio poseía ahorros", dijo una fuente. Otra versión deslizó que el motivo o móvil podría ser de otro orden.

Ayer al mediodía el resultado de la autopsia determinó que se trató de una muerte natural. Según trascendió, los forenses entienden que por su adicción a bebidas alcohólicas sufrió una falla generalizada que derivó en su muerte. De todas maneras, la muerte del cerrillano para los habitantes del pueblo no deja de ser un acertijo, un misterio que el tiempo dilucidará, o no.