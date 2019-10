Paz Posse: "Renegociaremos los servicios tercerizados"

Conducir el destino del municipio que tiene poco más de la mitad de los habitantes de la provincia es, sin duda, un desafío grande. Es por eso que Lucio "Pino" Paz Posse, quien es precandidato a intendente de la ciudad de Salta, promete llevar obras a todos los barrios capitalinos, usando de forma eficiente los recursos y revalorizando a los trabajadores de la comuna.

"Lo que tengo pensado es una renegociación de todos los servicios tercerizados y todo lo que pueda hacer la Municipalidad por sus propios medios lo va a hacer", afirma Paz Posse, quien es uno de los 18 precandidatos a intendente de la ciudad, que este domingo 6 competirán en las PASO provinciales.

El precandidato sostiene que la comuna tiene que recuperar la mayor cantidad de servicios a prestar, para evitar que se termine pagando dos veces.

"El personal está y algunas veces no tiene tareas específicas. Me ha tocado recorrer áreas de la Municipalidad y hay mucha capacidad operativa que hoy no se está utilizando. Se contratan empresas privadas, entonces se paga a la empresa y al trabajador", dijo.

Siguiendo este camino, Paz Posse asegura que estos reacomodamientos le permitirán "poner a Salta en su lugar" y tener "una ciudad ordenada y con planificación".

Por otro lado, afirmó que su gestión rescatará lo que se hizo bien, en la gestión actual en obras de infraestructura. "Vamos a llevar esas mismas obras a cada zona de la ciudad, a cada uno de los barrios, donde hay muchas necesidades, tanto de obras de canalización, de desages pluviales, faltan cordones cuneta y falta iluminación", aseguró.

Uno de los puntos conflictivos que tienen todas las gestiones municipales es el tema de la disposición final de la basura. Consultado sobre este punto, Paz Posse afirmó que de llegar a la intendencia tendrá en cuenta algunos puntos: primero se trabajará concientizando a los ciudadanos en el cuidado del medio ambiente y se procurará avanzar en la separación de los residuos en origen.

Además, se colocarán cestos de basura y contenedores para evitar la proliferación de microbasurales, al tiempo que se pondrá la mirada en la recolección y disposición final, para que este proceso sea más eficiente.

En materia de cambios que haría en el tema tránsito fue claro. "Se habla mucho del tránsito y de grandes obras, cuando tenemos que ordenar lo que tenemos. Hoy tenemos una ciudad que ni siquiera tiene sincronizados los semáforos, no tenemos onda verde", afirmó.

Además, para mejorar el tránsito dijo que hoy tenemos los mismos estacionamientos que hace 50 años, pese al crecimiento del parque automotor, por lo que propone crear estacionamientos municipales, playas de transferencia para los camiones de carga, revisar el recorrido de los colectivos y analizar la circulación de autos en el centro.

