Sáenz: "No nos van a venir a decir qué tenemos que hacer porque lo sabemos "

Gustavo Sáenz cerró anoche su campaña como precandidato a gobernador de Salta durante un multitudinario acto con dirigentes y militantes de su espacio que lo acompañaron en el Centro de Convenciones de Limache, de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo domingo.

El actual intendente capitalino fue el orador principal de una reunión en la que también hablaron su compañero de fórmula, Antonio Marocco, y los cuatro precandidatos a intendentes del frente: Martín Grande, Bettina Romero, Víctor Lamberto y Matías Posadas.

Rodeado (literalmente, ya que para la ocasión se montó un escenario en medio de una tribuna), por su gente, Sáenz celebró el trabajo de los presentes: "Gracias por acompañarme y ayudarme, por hacerme sentir que puedo cambiar un poco la vida de los salteños".

"Gracias a Dios por permitirme ser parte de este gran proyecto político", continuó y afirmó: "No soy de los que construyen individualmente, no sirve. La construcción colectiva es la que nos hace sacar adelante las cosas", y agregó que "por eso les pido que sigamos caminando juntos y transitando este camino que va a mejorar la calidad de vida de nuestros queridos salteños, que muchos de ellos no la están pasando bien".

Sáenz expuso que "cuando escuchamos estadísticas y sentimos números que nos alarman, tenemos que entender que detrás de esos números hay personas que la están pasando mal y están sufriendo. Entonces la responsabilidad es muy grande".

Advirtió que "gobernar no es fácil, no es para cualquiera, gobernar es tener la convicción, la capacidad, la sensibilidad social, el compromiso de querer hacer las cosas y trabajar por los salteños".

En este punto, el precandidato aprovechó para diferenciarse de su principal oponente, Sergio Leavy: "No da lo mismo querer ser senador nacional, diputado nacional o gobernador, son cosas completamente distintas. Yo tomé la decisión de ser gobernador de la provincia de Salta o volverme a mi casa. Que Dios y la gente decidan, el 6 de octubre, dónde debo estar".

Sáenz aprovechó la ocasión para hablarle a los votantes que aún están indecisos: "Yo sé que hay muchos que aún no han decidido su voto y tienen razón, porque les mintieron. Porque durante mucho tiempo les llevaron propuestas y les prometieron que iban a hacer cosas y no les cumplieron".

"Yo recorrí la provincia, pueblo por pueblo, casa por casa, y les agradezco por el afecto y el respeto con el que me recibieron. Si algo tiene lindo Salta es su gente, es esa calidez humana con la que te reciben en cada pueblo. Y todavía nos respetan, a esta clase política que les mintió durante tanto tiempo y que los tiene sumidos en la pobreza", señaló.

Pero marcó una diferencia con su espacio al considerar que "de un lado están los que vienen gobernando la provincia hace más de 30 años", en clara alusión a muchos de los intendentes del interior, y "de este lado estamos los que queremos una Salta distinta, una nueva Salta, una Salta de oportunidades".

"Por eso les pido a aquellos que todavía no han decidido que nos den esa oportunidad, la de poder cumplir con ustedes de una vez por todas y que hagamos de esta provincia una provincia distinta".

El precandidato también apeló a capitalizar con el votante indeciso su gestión al frente de la ciudad. "Cada uno de los candidatos tiene como carta de presentación lo que hicieron cuando gobernaron en los lugares donde estuvieron; qué hicieron por la gente, si cumplieron con su palabra", y afirmó que "esa es la carta de presentación de los candidatos a gobernador", y que "con humildad y orgullo puedo decir que todo lo que me comprometí, a pesar de los tiempos tan difíciles en el país, la provincia y los municipios, lo he cumplido".

Además, Sáenz destacó que en su frente "les abrimos las puertas a todos, hasta a los que pretendían proscribirlos en otros partidos políticos, porque tenemos seguridad en lo que estamos haciendo. Es la gente la que decide y, si no podés ganar unas PASO no podés pretender ganar las generales".

"Parece que este es el Frente de Todos -ironizó-, porque aquí les permitimos participar a todos, y el otro es el frente de algunos, porque no les permitieron participar a nadie".

Sáenz mandó un mensaje también a quienes buscan diferenciarse con el apoyo dirigencial de Buenos Aires: "Este es el frente que va a pelear por Salta y los salteños, este es el frente en donde no nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer, porque sabemos lo que hay que hacer. Este es el frente que, con grandeza y humildad, invitó a todos a participar y el domingo nos van a encontrar a todos juntos independientemente de los resultados, porque tenemos un proyecto mucho más importante, que es gobernar la provincia, gobernar para todos y cada uno de los salteños, porque no son cargos lo que buscamos, sino sacar a Salta adelante. Una Salta distinta, una Salta más justa, una Salta más equitativa y una Salta más solidaria".

En el tramo final, consideró que "lo importante no es de dónde venimos ideológica o políticamente, sino adónde vamos, qué queremos. Y cuando la gente nos pregunte qué queremos, qué soñamos, por qué luchamos, le vamos a decir que luchamos por una Salta distinta, por la esperanza perdida, por los sueños robados, por la dignidad, que luchamos para que los salteños vivan mejor".

"Desde la tierra de Gemes y del Señor y la Virgen del Milagro le vamos a mostrar al país, desde el norte profundo y olvidado de la Patria, que acá no hay grieta, que acá se construye con amor, que no es unos contra otros que se sale adelante sino todos juntos, peleando por los salteños. Salta tiene fu turo", cerró.