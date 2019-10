Martín Grande: “Vamos a hacer obra pública con los vecinos en los barrios”

Martín Grande es actualmente diputado nacional, sin embargo decidió participar de las elecciones provinciales y figura como precandidato a intendente capitalino. De la mano de Gustavo Sáenz, el periodista quiere llegar a la intendencia para “poner en marcha un plan trabajar que buscará mejorar los barrios con el trabajo de los vecinos”.

¿Por qué decidió participar en estas elecciones como candidato a intendente?

Yo había tenido un ensayo hace ocho años cuando fui candidato intendente con Alfredo Olmedo y públicamente dije que nunca más iba volver a la política, me había parecido muy duro el ensayo. Después pasó la escena del hijo del diputado Ramos, que me dio una trompada en la calle, y ahí decidí volver, fue un buen argumento, un buen par de trompadas sirven de argumento también. Cuando fui a hablar, aceptando el ofrecimiento que me habían hecho a diputado nacional, en ese mismo momento me dijeron que yo iba a tener que aceptar una candidatura en el 2019. Así que en esas condiciones acepté ser diputado nacional, ya sabiendo que iba competir en estas elecciones. Siempre lo dije públicamente también, creo que es bueno que la gente sepa esta clase de cosas antes de que ocurran.

¿Cómo se está preparando para estas elecciones?

Creo que va hacer una elección muy importante, de nuestro sector sale seguro el intendente o intendenta, eso no cabe ninguna duda. Creo que en Salta capital Gustavo Sáenz es invencible, y creo que en la provincia también.

¿Qué propuestas le está mostrando a los salteños?

Creo que la más importante de todas es volver a una vieja historia que inventó hace más de 20 años el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando propuso para Argentina el Plan Trabajar. Cuando empezó el Plan Trabajar no era la prostitución que fue después, era una cosa muy bien hecha, muy bien armada y era dar trabajo a los vecinos para mejorar sus barrios. Entonces se le daba trabajo a la gente, no se le daban bolsones y era una buena idea. Yo quiero volver a eso, vamos a hacer obra pública con los vecinos, y vamos a buscar un plan para que los vecinos trabajen en sus propios barrios.

¿Se perdió la cultura del trabajo?

Yo creo que algunos sectores no la conocen directamente. Yo voy a los barrios y les pregunto ¿cuántos están desocupado? Y me dicen, todos. Podríamos limpiar al barrio entre todos, pintar las casas a la cal, tener una huerta, se pueden hacer muchas cosas. Por eso es que siempre insisto en que todos los centros vecinales deberían estar capacitando gente. Si vos no tenés trabajo formal podés producir tomates en un baldío, podes producir eventos para tu barrio, para que los chicos aprendan lo que sea. Creo que falta mucho de eso.

Hace poco dijo que de ser electo jefe comunal iba a retirar a los inspectores de Tránsito de las calles. ¿Me gustaría que me explique estas declaraciones?

Quiero que quede bien en claro. No hay un problema puntual con uno o dos inspectores de Tránsito. Creo que los inspectores, todos, tienen una pésima fama y una fama de coimeros que no fue de arriba, esa es la realidad. Yo no la invento y quiero que sepan antes de que sea la elección qué es lo que voy hacer. Sepan ahora que voy a sacar a todos los inspectores de la calle, por lo menos hasta que reinvente Transito, lo vamos hacer de nuevo y van a volver a la calle solamente aquellos que estén en condiciones de volver. La mayor cantidad de sumarios que tiene la Municipalidad están en Tránsito y son sumarios espantosos. De hecho hay uno que golpeó a una mujer, la amenazó y está fugado. No quiero dar más detalles al respecto. Sé que entre los inspectores de Tránsito hay gente maravillosa, gente buena, pero lamentablemente ahora van a pagar justos por pecadores la reinvención, van a salir de las calles y van a volver cuando estén capacitados.

¿Qué haría con el tránsito?

Acá hay que definir algunas cosas. Por las principales calles de la ciudad solamente debe manejarse el transporte público, ahí está más del 70% de los salteños. Hay que darles comodidad, eficiencia, tienen que tener la posibilidad de llevar bicicletas, como hacen muchos transportes públicos del mundo. Hay que mejorar el transporte público y sacar a los autos del centro de la ciudad, no podemos seguir así. En el centro de la ciudad hay que transportarse en transporte público, en bicicleta, hay que enseñarle a la gente que tenemos otras formas de movilizarnos que son más sanas, mejores para nosotros, que no producen contaminación y te hacen llegar más rápido.

Recién puso como ejemplo al inspector de Tránsito que golpeó a una mujer. Dentro de sus propuestas, ¿qué plantea hacer contra la violencia de género?

Con mi equipo hemos estado hurgando las estadísticas del 911 y son tremendas, las ves y te asustan. ¿Cómo puede ser que el segundo motivo de denuncia sea la violencia familiar? El primer motivo es el desorden en la vía pública pero el segundo es la violencia familiar. Es tremendo y no estamos haciendo lo necesario, porque no alcanza con las llamada de emergencia, no alcanza con el Observatorio. Yo creo que son cosas que no van al meollo de la cuestión. Acá primero hay que coordinar esfuerzos. La Nación ya tiene un número, que es el 144 que está todo el día. Bueno, a cualquier hora que puedas llamar tiene que rebotar acá la llamada y tiene que haber gente que te puede llevar a un albergue donde puedas estar con tu hijo y salir del alcance del violento, porque si no te quedas ahí y al final te terminan matando. La Municipalidad tiene 800 catastros, hay un montón de casas que no sé quien las ocupa. Vamos a ver quien las ocupa y las vamos a desocupar rápidamente, porque son propiedades de la Municipalidad. Vamos a hacer albergues con habitaciones, con camas cuchetas, con heladeras y rescatar a la gente del momento de peligro, y después sostener el tiempo que haga falta, no las podemos dejar en la casa cuando las están matando.