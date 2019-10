Luciano Castro habló sobre sus fotos de alto voltaje: “Me da mucha pena por mis hijos”

Luciano Castro es protagonista de unas fuertes imágenes, donde se lo ve completamente desnudo, que se viralizaron el miércoles por la noche y que este jueves fueron noticia en todos los medios.

Su mujer Sabrina Rojas no se quedó callada y respondió de forma pícara en sus redes sociales, pero ella no fue la única ya que el actor también salió a hablar de sus impactantes imágenes.

Ángel De Brito logró comunicarse con él antes de realizar su ciclo radial ‘El Espectador‘, por CNN Radio, y luego contó qué le dijo el galán: ‘Le mandé las imágenes que me habían llegado y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos‘.

