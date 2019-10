Ante Patronato volverían Ponzio y Quintero en River

Pasaron dos días de la primera semifinal por la Copa Libertadores ante Boca, con victoria por 2 a 0, y el plantel de River Plate se entrenó ayer por la mañana en Ezeiza, donde los titulares realizaron nuevamente tareas regenerativas con la mira puesta en la recuperación de cara al domingo, cuando se medirá desde las 17.45 en el Monumental ante Patronato, por la novena fecha de la Superliga.

Marcelo Gallardo, entrenador del millonario, podría repetir los mismos once que derrotaron al xeneize en la noche del martes por Copa Libertadores. Es decir los once elegidos para jugar ante Patronato serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

La novedad, entonces, podría pasar por los concentrados. Si bien el propio Muñeco pidio cautela, hay algunas posibilidades de que Juan Fernando Quintero (afuera desde marzo por la rotura ligamentaria en la rodilla) vuelva a integrar la convocatoria.

Otro que estaría casi seguro entre los concentrados es Leonardo Ponzio, recueprado de su lesión en el tendón del aductor derecho.

El capitán del millonario no juega desde el 30 de julio (la revancha con Cruzeiro por Copa Libertadores).

Es cierto que ambos tienen pocos entrenamientos trabajando a la par de sus compañeros y deben agarrar ritmo futbolístico de cara a lo que viene, con la revancha ante Boca como plato fuerte, el próximo 22 de octubre. Si no concentran ante Patronato podrían tener minutos contra Talleres o Almagro (viernes 11 por Copa Argentina) o Arsenal (viernes 19 por la Superliga).