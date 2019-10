La mano de De la Cruz no existió

La tela para cortar no se acaba nunca. El superclásico que River le ganó a Boca por 2 a 0, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, siguen disparando polémicas.

Esta vez, las dudas y quejas surgieron en la misma jugada, unos segundos antes de que Emmanuel Mas derribe a Rafael Santos Borré, en el penal con el que el millonario abrió el partido en el Monumental.

Mediante un video que se viralizó en las redes sociales se puso en tela de juicio si Nicolás De la Cruz tocó el balón con su brazo. Horas más tarde, se conoció el plano de otra cámara en el que se descarta esta posible infracción.

Los sitios deportivos de Olé y de Infobae coincidieron en que la mano no existió mostrando la acción con zoom y en cámara lenta.

En las imágenes que se viralizaron inicialmente se puede apreciar una toma diferente a la de la transmisión oficial y se pone dudas sobre lo acontecido dentro del área.

Además, el árbitro brasileño Raphael Claus nunca tuvo acceso a estas imágenes cuando revisó la jugada para corroborar la falta del lateral izquierdo de Boca sobre el delantero colombiano de River. Los encargados del VAR tienen la posibilidad de ver todas las cámaras disponibles del partido y están obligados a revisar constantemente el total de las jugadas influyentes. En consecuencia, esta situación de De la Cruz no generó dudas para los jueces gracias a otras tomas.

En las imágenes que difundió la Conmebol para dar a conocer los audios del VAR en esa jugada, en ninguna toma se puede verificar si el uruguayo toca la pelota con su brazo o con otra parte de su cuerpo. Pero en las imágenes que se mostraron después se puede ver claramente que la pelota, cuando rebota en Izquierdoz, se le viene encima a De la Cruz pero no llega a tocarle la mano ni el brazo.

Por otra parte, también filtró un audio en el que el delantero xeneize Ramón Ábila acusa de mafiosos a los árbitros y conmebol.

Conmebol difundió los audios del VAR cuando Claus fue a revisar la infracción de Capaldo sobre Enzo Pérez, y se escuchó una fuerte acusación de Ramón Wanchope Ábila. “No revisaste la de Pinola, no revisaste la de Pinola. Son una mafia”, lanzó sin tapujos el atacante. Y por esto sí podría intervenir la Conmebol y suspenderlo.