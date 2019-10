Ola Castro y Dagún rompieron el silencio y negaron las acusaciones

Dos de los tres exfuncionarios de Defensa Civil imputados en la causa de los cuatro brigadistas que murieron hace cinco años en Guachipas rompieron ayer el silencio durante el juicio que afrontan por incumplimiento de deberes en la función pública. Sus palabras se oyeron dos semanas después del inicio de las audiencias.

Víctor Jesús de Ola Castro, exsubsecretario de Defensa Civil, expuso diapositivas con las que hizo referencia a su formación. Pese a la expectativa que había, optó por no responder preguntas de las partes.

César Dagún, exjefe de la Brigada Forestal, también negó cargos. "Lo único que hacíamos era mandar a la gente de acuerdo al protocolo para que verifiquen y hagan una evaluación de la situación y si pueden intervengan", afirmó. "Vengo a aclarar situaciones y a decir la verdad. Nosotros no estábamos en el lugar".

Además de Ola Castro y Dagún, está acusado Roberto Durnelli, quien no declaró en el juicio que se les abrió en la causa por la tragedia en la que murieron los brigadistas de Defensa Civil, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra , Matías Vilte y Mauricio Valdez, al tratar de apagar un incendio el 27 de octubre de 2014 en el cerro El Acheral, en Guachipas,

Dagún contó que el incendió llevaba varios días. "Yo hablaba con el jefe de operaciones para que el helicóptero vaya a ver. Me contestaban: "Mirá, fuimos y no hay ni humo de asado'", sostuvo.

Sin embargo, aseguró que la Policía seguía llamándolo por el incendio. Relató que el día 19 se hizo un sobrevuelo en un Cesna del plan del fuego y que se elaboró un informe que aseguraba que no había casas en riesgo. "Días posteriores seguía hablando gente con Ola Castro. Lo habló la doctora (actual defensora general) María Inés (Diez), el diputado de ese entonces (Mariano) San Millán y el intendente. Me seguía llamando la Policía, por eso la insistencia nuestra de que vaya el helicóptero. El 26 fue. Informaron que no había tanto incendio", agregó.

Dagún declaró que el 27 de octubre de ese año Durnelli lo llamó porque el señor René Flores solicitó ayuda para sofocar el incendio. "Le consulté a Ola Castro y me dijo "bueno, mandalos', así que pedí autorización, viáticos, comida, bebida. Se les equipó la camioneta con heladera, uniforme, herramientas. Llenaron el tanque de agua", aseguró. "Cuando partieron los chicos al lugar tuvimos una comunicación con el aeropuerto. El jefe me dijo que el piloto hizo nueve disparos de agua. Tengo en mi celular grabado eso", recalcó.

Posteriormente declaró que a las 18 lo llamó Roberto Durnelli diciendo que "los changos se habían quemado. Le dije: "­No! ¿Dónde se metieron, Roberto? Y llamé a Ola Castro y fuimos a Guachipas".

En medio de su declaración, Dagún aseguró haber sido "amigo" de Mauricio Valdez. "Jugábamos al fútbol", lo que provocó la indignación de Omar, padre del brigadista, quien levantó sus brazos, miró al techo y pronunció en tono bajo: "No", mientras realizaba un gesto negativo con la cabeza.

Dagún también aseguró: "Nunca se sabrá lo que pasó. Ferreyra y Albarracín habían sido capacitados. Una vez René Flores me dijo que subestimaron a los muchachos, que para él fue algo sobrenatural (SIC)", recalcó.

En su turno Ola Castro afirmó que no emitió órdenes sobre diagramación de los operativos. "La cuadrilla que lamentablemente falleció tenía la misión de ir a entrevistarse con baquianos primero. Salieron con un chofer que tenía conocimientos. Se les dio el equipamiento que proporciona el órgano motor, es decir, el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Contaban con capacitación", afirmó.

Ola Castro sostuvo que tras la tragedia se reunió con familiares para apoyar en todo lo que se podía. “Se pusieron placas en el playón. Se gestionó el monolito en Guachipas y la estatua en la zona norte que recuerda con dolor lo que pasó. De octubre a marzo solicité dejar el cargo. Nada material ni económico va a reconfortar el dolor de esta desgracia. No me sentía bien. Después conseguí trabajo”.

"Cuando llegaron se comunicó el señor Ferreyra. Le envió mensajes de texto al jefe de Ambiente (Dagún) diciendo que estaban junto a un baquiano, que el incendio era extenso, que apagaban los tocones y que estaba controlado", contó Ola Castro.

"Desde la Subsecretaría se decidió hacer un sobrevuelo pero no estaba configurado para el ataque. Tirar agua sin coordinación es peligroso. Es como tirar 2.000 kilos sobre alguien. Cuando se hace el sobrevuelo el piloto decidió no seguir volando por el humo y el viento", afirmó.

Narró que se retornó al aeropuerto. "Recibí un llamado de Ganami que había reventado un silo en la zona de la ruta provincial 26 y que había un desaparecido y cuatro heridos, así que nos fuimos al lugar", declaró.

La declaración de Ola Castro fue coincidente con la de Dagún respecto a las comunicaciones con Ferreyra, el sobrevuelo y la intervención en la explosión de la bolsa silo.

Ola Castro mencionó que sin novedades retornó a su lugar de trabajo.

"A la tarde recibí un llamado del diputado San Millán de que habían cuatro fallecidos y que él creía, por comentarios de baquianos, que era personal de Defensa Civil. Le comuniqué al ministro (de Seguridad entonces Alejando Cornejo D'Andrea). Fui a la comisaría de Guachipas", describió.

"Me quedé todo el día y la noche hasta que definieran qué iban a hacer con los restos. Se dispuso por los familiares que se iba a hacer el velatorio en el playón de Defensa Civil. Hablé con el área de psicología para que, ante la crisis, las familias pudieran tener contención", contó Ola Castro.

Y recalcó: "Todos estábamos consternados porque eran compañeros de trabajo y tuvieron una fatalidad. Estuve toda la noche con los familiares. Sentí el dolor de ellos".