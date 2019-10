Mujeres discapacitadas piden que se respeten sus derechos sexuales

"Tengo amigas ciegas con novios que ven y las médicas le hablan al novio, le dan toda la información a él. Le preguntan todo al novio sobre el cuerpo de ella". Relatos como este, e incluso otros que hacen referencia a casos de esterilización sin el adecuado asesoramiento y consentimiento, reflejan las situaciones que enfrentan algunas de los 2 millones de mujeres discapacitadas que viven en el país.

Con el objetivo de informarse sobre sus derechos sexuales y reproductivos, el 8 y 9 de noviembre mujeres con discapacidad de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca se reunirán en la ciudad de Salta. El encuentro tendrá lugar en el marco del octavo taller DeSeAr con Inclusión, una actividad organizada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Fundación para la Salud del Adolescente Asociación Civil (FUSA AC).

En Argentina viven dos millones de mujeres con discapacidad, quienes representan el 11% de las mujeres que habitan en el país. Todas ellas tienen derechos sexuales y reproductivos y deben ejercerlos en igualdad de condiciones con el resto de las mujeres.

Desde la REDI expresan que es casi inadmisible tener que recalcar que las mujeres con discapacidad tienen igual derecho como todas las mujeres a tomar decisiones en forma autónoma sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Que todas puedan decidir si quieren tener hijos, acceder a servicios de salud sexual y al parto respetado, conseguir métodos anticonceptivos y conocer cuándo se aplica el derecho a interrupción del embarazo son algunos de los objetivos.

En diálogo con El Tribuno, Ana Dones, miembro de la comisión directiva de REDI, alertó sobre las complicaciones que tienen las mujeres con discapacidad al momento de realizar un estudio de rutina como una mamografía o un PAP. "Los centros médicos no cuentan con aparatos adaptados para realizar una mamografía a una mujer que se moviliza en silla de ruedas, por ejemplo", expresó Dones.

Consultada sobre las respuestas de los organismos del Estado frente a estas situaciones, la especialista destacó que no hay. Agregó que en el país son muy pocos los hospitales que tienen accesibilidad para las personas con discapacidades.

Discriminación y violencia

Durante los talleres que ya se desarrollaron en el centro y norte del país, REDI detectó algunas de las situaciones de discriminación y violencia más comunes que viven las mujeres con discapacidad. "En la mayoría de los casos, existe una invisibilización de la mujer con discapacidad. Si va a un médico, este habla con la pareja o la persona que la acompaña, como si ella estuviera ausente o no supiera expresar qué es lo ocurre con su salud", señaló Dones.

"Al tener una discapacidad se cree que no tenemos una sexualidad, que somos siempre niñas"; "En la escuela no tuve ESI, nunca ni un preservativo, nada"; "A las mujeres con discapacidad no tienen problema en esterilizarnos, mientras tanto a las mujeres sin discapacidad no les quieren hacer nada de esto cuando lo piden"; "Estamos todo el tiempo tratando de mostrar que tenemos los mismos derechos que los hombres y que las personas sin discapacidad", son algunos de los relatos de más de setenta mujeres con discapacidad que ya participaron de los talleres DeSeAr con Inclusión.

Ana Dones recordó incluso los casos en que la Justicia les quitó los hijos a mujeres con discapacidad. Por otro lado, señaló que otros derechos vulnerados tienen que ver con la maternidad. Dones afirmó que si cualquier mujer joven reclama una ligadura de trompas, los profesionales les muestran una serie de métodos anticonceptivos alternativos, pero si una mujer con discapacidad lo pide, las esterilizan sin investigar los motivos de la decisión.

Realidad social

Por otro lado, desde REDI advierten que las medidas de esterilización tienen que ver también con el nivel económico de las familias de la personas con discapacidad. Dones destacó que las familias con un nivel económico alto, que tienen integrantes con alguna discapacidad intelectual, "le tienen miedo a la descendencia", por lo cual no dudan en pedir estas intervenciones, incluso sin el consentimiento de la mujer.

Consideró que las familias más carentes de recursos materiales tienen otra reacción cuando un miembro de la familia con discapacidad resuelve tener hijos.

"Se acepta a los hijos, viven juntos y se ayudan en la crianza. Entonces es como debería ser el modelo social de la discapacidad, que es la invisibilidad de las barreras", sostuvo.

Con respecto a la accesibilidad, los organizadores del evento expresaron lo difícil que les está resultado conseguir hoteles preparados para recibir personas con discapacidad.

Aseguraron que en Salta solo los hoteles de cinco estrellas ofrecen habitaciones accesibles.

El taller tiene un cupo de 20 puestos, por lo que se requiere de una inscripción previa para participar.

Quiénes pueden participar

El taller sobre los derechos sexuales y reproductivos que se realizará en Salta el próximo 8 y 9 de noviembre es una actividad gratuita abierta solo para mujeres con discapacidad.

Se aceptará la participación de 20 mujeres y jóvenes con discapacidad que vivan en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

El taller está dirigido a mujeres con cualquier tipo de discapacidad.

Durante el encuentro se analizarán los derechos sexuales y reproductivos, que hacen referencia a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si quieren o no quieren tener hijos e hijas, la cantidad de hijos e hijas que quieren tener, el tipo de familia que quieren formar y acceder a educación sexual, información y servicios de salud que les permitan tomar estas decisiones.

Los interesados pueden visitar www.discapacidadydere chossexuales.org.ar., llamar al 011 4981 1428 o escribir a mujeres @redi.org.ar.