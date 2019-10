El pan podría subir un 30%: "La harina se paga al mismo precio que en EE.UU. y Alemania"

La bolsa de harina, materia prima de las panaderías, aumentó su precio en los últimos días de $1.000 a $1.300 en Buenos Aires, lo que haría subir el precio del pan un 30% en los próximos días. Sin embargo, los empresarios del sector advierten que no se están realizando entregas. En Salta pasó de $1.100 a $1.400.

“Está suspendida la venta de harina hasta que se estabilice la economía. Está muy convulsionado todo y desde el viernes de la semana pasada han dejado de haber entregas en el mercado por lo que puede venir. No tienen precios”, advirtió Emilio Majori, el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones a Radio La Red.

Además, destacó que hay más competencia con los negocios informales. “El que no paga impuestos tiene hoy un margen muy abultado en el aspecto que puede vender más barato”, remarcó Majori.

La bolsa de harina, materia prima de las panaderías, aumentó su precio en los últimos días de $1.000 a $1.300. Sin embargo, los empresarios del sector advierten que no se están realizando entregas

El rubro pan y cereales registró un aumento de 55,6% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, por encima del promedio general.



“El pan es primordial. Es un producto que prácticamente no falta en la mesa de los argentinos. El mercado está mandando y no pueden dispararse mucho los precios”, aseguró Majori. De todas formas, aclaró que no ve probable que haya escasez de pan en los próximos días.

Por Radio Salta, el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta, Daniel Romano, aclaró que las panaderías asociadas a la cámara no subirán, "por ahora", sus precios.

El referente de los panaderos dijo además que el mercado nacional no puede pagar el mismo precio que Alemania o Estados Unidos por la harina.

Respecto a las últimas subas, Romano insistió en que el dólar no subió y que hay cosecha de trigo, además de factores climáticos favorables. "Creo que están subiendo con el temor de que, cuando exista ese consenso social del que habla el nuevo gobierno, quizás deban retrotraer los precios. Entonces intentan dejar un valor elevado", evaluó.

Fuente: Infobae / Radio Salta