Alertan sobre las alteraciones en el lenguaje

"No habla por que la mamá entiende lo que dice". "No necesita hablar porque llora y le dan lo que pide". "Le cuesta relacionarse con los chicos, está creciendo entre grandes". Estas son algunas de las frases con las que una familia suele explicar que un niño de tres años o más todavía no adquirió el lenguaje. Pero lo que la mayoría no sabe es que pueden estar frente a una enfermedad, que requiere detección temprana y un tratamiento antes de la escuela.

Por lo general esta situación se detecta cuando el niño ya presenta problemas de aprendizaje en la escuela y los profesionales médicos advierten que requiere tratamientos.

La capacidad de detección de los padres y la familia y la aceptación de que algo está pasando son fundamentales para insistir en un diagnóstico en las consultas médicas.

Buscando ofrecer algunas herramientas para los padres que sospechan que sus hijos padecen una alteración en el lenguaje, el domingo pasado, en el parque infantil del parque San Martín, se ofreció asistencia y se promovieron algunas actividades que ayuden a detectar el TEL. Organizado por la Dirección General de Organización Comunitaria, a cargo de Martín Moreno, conjuntamente con los grupos de trabajo del equipo interdisciplinario Illapay Neurodiversidad Salta, el encuentro buscó concientizar a los padres y llegar a las familias. Neurodiversidad Salta es un grupo autoconvocado de padres de niños con este trastorno y diferentes profesionales, entre ellos psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicomotricistas. Mientras que el equipo interdisciplinario Illapay también realiza asesoría y atención desde estimulación temprana a tratamientos de asistencia a niños y adolescentes con TEA y TEL. Este grupo trabaja con fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas y psicopedagogas.

Elisa Arce, psicopedagoga y miembro de Illapay, agradeció a invitación de Neurodiversidad Salta y el impulso de Anabella Royano, madre de un niño que recibe tratamiento y que advirtió sobre la necesidad de promover más la detección temprana.

Durante el trabajo en el parque San Martín, los profesionales destacaron el interés de los padres, y las consultas de aquellos que tienen diagnóstico de TEA y advierten que sus hijos no encajan directamente en esta problemática. "Otro papás llegaron con la advertencia de un retraso en el lenguaje y tenían dudas. Illapay trabaja en Catamarca 782 y en este espacio se realizan diagnósticos y se trabaja con pacientes que tengan problemas en el lenguaje y dificultades en la escritura.

Si bien en Salta no hay estadísticas, a nivel mundial se estima que cada 100 niños, 7 padecen el trastorno específico del lenguaje. Este trastorno no es una discapacidad, es una alteración en el desarrollo, y se manifiesta en la infancia y se supera a lo largo de la vida y crecimiento con un tratamiento de apoyo. "En mi caso soy madre un niño de 7 años con TEL y fue mal diagnosticado con TEA al año y medio. Recién hace un año lo advirtieron", dijo Royano.