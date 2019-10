Condenados por "femicidio infantil"

Un tribunal de Quilmes condenó a prisión perpetua al padrastro de una niña de tres años que fue asesinada y violada en 2016 en esa localidad bonaerense y a 14 años a la madre biológica, en un caso en el que por primera vez se aplica la figura de "femicidio infantil". Los imputados son Daniel Manzanares (27) y Yamila Coronel (23), quienes fueron hallados culpables del crimen de Alma Jazmín Benítez Coronel (3). No se conoce otro fallo donde se haya aplicado la figura de femicidio infantil. En general, vemos que la violencia de género se comete contra mujeres más grandes, pero en este caso había claramente componentes de que fue asesinada por su condición de mujer, dijo a Télam la fiscal de Berazategui María de los Angeles Attarián Mena. Indicó que la niña sufría graves diferencias respecto de su hermano varón. "Alma dormía en el piso, era constantemente golpeada y no la llevaban nunca al médico. Al hermano (hijo de Manzanares y Coronel) lo vacunaban y a ella no", subrayó Attarián Mena