Familiares de un fallecido pusieron el féretro frente a la comisaría 42 de Tartagal

A las 11 de la noche del sábado el personal de la comisaría N° 42 que se encontraba de guardia no podía creer lo que estaba viendo cuando en un viejo flete un grupo de unas 30 personas, transportaban un ataúd con una persona fallecida en su interior y lo colocaron en el hall de entrada de la unidad de orden público ubicada en pleno centro de la ciudad.

La intención, después explicaron los familiares del occiso, era velarlo en la comisaría para que uno de los hijos del fallecido que se encuentra privado de su libertad acusado por un grave delito, ‘pueda estar cerca de su papá en los últimos minutos porque a la mañana lo llevamos al cementerio‘.

La molestia de la familia que reside en un asentamiento ubicado detrás del barrio Nueva Esperanza en la zona sudeste de la ciudad, era contra el fiscal penal en turno que por recomendaciones del propio personal policial había decidido no hacerle lugar al pedido de que Juan José Velarde (23) que se encuentra detenido acusado de robo calificado, pueda participar del velatorio de su padre.

‘Es una zona muy conflictiva, la gente en ese lugar es muy agresiva con el personal policial por eso la recomendación fue que no se le diera permiso porque además con la ayuda de sus conocidos podía fugarse‘ explicó un oficial que pidió reserva total en su identidad por temor a sufrir represalias.



Lo cierto es que con los familiares y el ataúd en el hall de entrada, la policía consultó con el fiscal quien finalmente autorizó que se le permitiera al detenido participar una hora del velatorio, previa movilización de personal policial de diferentes dependencias.

Así como trasladaron el ataúd en un flete, los familiares lo llevaron de regreso a su domicilio pero esta vez seguidos por dos móviles y personal de infantería con el detenido en su interior quien permaneció cerca de una hora en la vivienda donde se realizaba el velatorio y luego fue nuevamente trasladado a la comisaría 42 con todo el operativo policial previsto para evitar agresiones a los uniformados o una posible fuga con el apoyo de sus familiares y conocidos. El Tribuno como único medio presente pudo registrar el momento en que los familiares ingresan el ataúd a la Comisaría ubicada en pleno centro de la ciudad.