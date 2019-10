“El Estado no garantiza a las sobrevivientes un rescate como corresponde, y menos una salida”

Con el lema “No más trata” se realizó hace unos días una campaña nacional en el marco del “Día Internacional contra la Trata de Personas y el Sistema Prostituyente”, que se conmemoró el pasado 23 y, justamente, con la misión de sensibilizar a la población salteña llegó Ivanna Bunge, referente de la lucha contra la trata de la provincia de Santa Cruz. Estuvo en la ciudad varios días, organizó el Festival de Rock por la No Violencia, que se hizo en plaza España el Día del Estudiante y, como militante radical, capacitó a los precandidatos de dicho espacio en perspectiva de género.

Les pidió además que trabajen en un proyecto para el colectivo trans. “Sabemos que tienen un nivel de vida terrible, que mueren a los 37 años como límite de vida y que la mayoría está en situación de prostitución”, planteó.

Señaló que se trata de una población totalmente vulnerada, que a los 8 o 9 años, cuando se identifica como lo que siente, comienzan los abusos, a los 14 son expulsados de sus hogares, de las escuelas. “No tienen un ámbito de construcción para que puedan crecer y hoy lamentablemente en el país el 90% está en situación de prostitución y trata”, dijo.

Desde el fallo de Marita Verón a la fecha, ¿se cumple la legislación?, ¿hubo avances en la lucha?

Se ha avanzado. Se han tenido que modificar las leyes por las falencias mismas del ‘no funcionamiento’. Tenemos nuevos acuerdos internacionales, pero si no ponen un presupuesto o dicen cuánto dinero van a destinar, no sirve. No hay un presupuesto fijo, solo sabemos que para la violencia de género se destinan 11 pesos por mes, por año y por mujer. Pero para las cuestiones de prostitución y trata, rescate de persona, no hay un presupuesto. Dice “el Estado destinará un presupuesto”, pero no te dice cuánto. Cuando se hace un allanamiento los oficiales retiran a las chicas del lugar donde allanan, la dejan afuera, en un bar de la esquina, en un Mc Donald o en una confitería, para hacer el procedimiento completo. Después le dicen: “Muchas gracias señora, le tomaremos la declaración” y se van. ¿Dónde está el rescate de las víctimas? Sí, las sacaron del prostíbulo, les tomaron los datos, sí saben quién es y qué le pasaba adentro, pero el proxeneta, que seguramente no va a estar en la cárcel ese día, porque solamente era un allanamiento y después verán las cuestiones procesales y demás, el tipo tranquilamente llama y dice que no hablen.

Pero se había dicho que iban a existir refugios...

No hay presupuesto. En algunos lugares funcionan casas. Pero no es destinada específicamente a los casos de trata y prostitución, es una casa para violencia de género. Estás ahí con otras mujeres que sufrieron otras cuestiones y quizás con sus niñitos, y a vos capaz te sacaron a tu hijo, o te mataron a un bebé, las ponen en lugares donde no tienen que estar sin el acompañamiento que se merecen. Todo este sistema no está funcionando, el Estado no le está garantizando a las víctimas, a las sobrevivientes, un rescate como corresponde y una salida. Desde la campaña nacional le hemos sugerido unos ítems, inclusive para las mujeres que son rescatadas. Una vez que están siendo asistidas por médicos, psicólogos, psiquiatras y quisieran capacitarse y formarse pudieran ser ellas la primeras caras visibles de la otra rescatada. Porque pueden entender un montón de cuestiones que les pasa a las víctimas en el primer momento del rescate. La realidad es que es un delito que tiene la connivencia con el poder judicial, político, con la seguridad, con el pueblo, que sabe dónde están los prostíbulos, que sabe quién prostituye, quién consume prostitución.

Salta es la primera a nivel nacional con más denuncias en el número gratuito 145...

Sí, tristemente. Pero la mayoría no se judicializa, por miedo, porque está cooptada, saben dónde vive la familia, dónde está el hijo, porque te dejan en la calle en total desamparo.

¿Qué cifras maneja sobre víctimas de trata?

Cifras reales no hay, al no estar judicializados no son parte de los índices. Por otro lado, nosotros solo tenemos en cuenta las buscadas en ciudades grandes, como Salta capital, por ejemplo, porque hay un montón de gente que te conoce, pero qué pasa con el interior profundo, hay muchas chicas que viven en el monte y un día desaparecen y la familia no sabe adónde ir a denunciar, a quién denunciar, la misma policía le dice que se debe haber ido con el macho. No saben qué más hacer y no tienen recursos. Hay un Comité contra la Trata que no tiene estadísticas reales.

¿Qué cantidad de rescates se hicieron en los últimos años?

Alrededor de 7 mil rescates, según datos del Comité contra la Trata de 2018, pero no son reales. Porque si la vas a rescatar para sacarla de un prostíbulo, pero dejarla en el McDonald de afuera. La ley establece que el rescate significa el resguardo, inclusive si es testigo, una casa asilo, el resguardo social, de la salud, contención para los próximos meses. Dura aproximadamente un año todo el proceso, porque si no volvés al mismo círculo, porque no tiene otra cosa, naturalizó esto de que “no sirve para nada más que para eso”.

¿Qué edades promedio tienen las chicas y chicos víctimas de trata?

Las que se secuestran en Argentina y entran en el rango de las situación de trata son adolescentes, entre 13 y 18 años. La prostitución comienza a los 11, con violaciones consentidas, las niñas en situación de calle entran en el circuito sin saber que inmediatamente entran en la trata. Alguien las regentea.

También tienen requisitos: deben ser blancas, bonitas, o si es morena, exuberante, virgen preferentemente. Los varones buscan entre los 5 y 9 años. Nosotros estamos llevando un caso en Puerto Madryn de una mamá que prostituyó a su hijo durante 5 años. Cumple 11 ahora. Es un caso de prostitución vip, con ministros, secretarios y hasta un gobernador de Chubut.

¿Qué casos se dan más en la trata?

La trata de personas con fines de explotación sexual es lo que más redunda, baja los índices respecto a órganos y tráficos de niños por adopciones ilegales. Tenemos un índice importantes en esto, nuestro sistema de adopciones es horrible, lento, 11 años tardas, los papás quieren bebés, entonces se vienen al norte. La organización “Adoptar en el profundo” de la provincia de Santiago del Estero detectó que de 10 niños nacidos solamente uno era registrado. Acá hace 11-12 años encontraron cerca de Pocitos tres niñitos abiertos por tráfico de órganos. En Argentina tenemos de 2007 a la fecha más de 13 mil desaparecidos, el tercio de esos 13 mil son mujeres y niños.

¿Cómo ve a Salta en esta lucha?

Estamos muy solos. Tristemente a pesar de que en Salta se ha crecido muchísimo en muchas cosas, el problema que nos divide muchisimo aquí es la religión. Hay una hipocrecía tremenda basada en la religión. Una chica trans me hizo ver mensajitos de un legislador y después no quieren que eduquen a los niños en la ESI y te dicen como si fuera una enfermedad el que seas gay o trans. La hipocresía hace que no veamos lo que nos está pasando. En el norte del país es terrible la cantidad de abusos infantiles que hay: cinco delitos diarios de abuso infantil y es lo que menos se denuncia, porque está dentro del ámbito familiar.

Yo hoy lo decía en el Concejo Deliberante: en este recinto están nuestros proxenetas y sus mujeres que son cómplices, pero no solamente porque ellos (los que estaban allí) lo fueran, sino que estaba hablando de la institución. No hace nada porque el mismo esquema de religiosidad hace que escondamos esto. ¿Cuántos curas tiene Salta por los abusos? Nos quejamos horrores de las violaciones, del tráfico, del maltrato, pero no metemos presos a los curas, es tristísimo que pase esto.

Una vez que se llega hay que legislar en función de las problemáticas reales que sufre el Estado y las vulnerabilidades, tanto la violencia de género, violaciones o violencia infantil, proxenetismo, la prostitución y la trata es un problema que muchas veces no se habla dentro de estos ámbitos.