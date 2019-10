Manuel Pailler, el candidato más votado de todos 

Superando en cantidad de votos a los precandidatos a gobernador Sergio Leavy, a los intendentes de su espacio el Frente de Todos y a los dos candidatos a la Cámara Baja, Franco Hernández y Mario Oscar Ángel, el médico de Tartagal Manuel Oscar Pailler volvió a demostrar que es el dirigente con más aceptación en el departamento.

Al explicar su triunfo contundente sobre el segundo candidato a senador más votado del departamento de San Martín, el médico y actual intendente de Aguaray Alfredo Darouiche, del espacio Sáenz Gobernador, y a quien prácticamente cuatriplicó en votos, Pailler expresó: “Seguramente son los años de militancia, de trabajo con la gente y hasta mi propia profesión como médico”.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente del departamento que siempre me da su voto de confianza por lo que pueda hacer por todos ellos”, expresó Pailler con la modestia que lo caracteriza.

Por su parte, el actual secretario de Gobierno del municipio de Tartagal, Franco Hernández Berni, dejó fuera de carrera para ocupar una banca en la Cámara Baja por tercer período consecutivo al escribano Mario Oscar “Tito” Ángel. La segunda en la lista de candidatos a diputados provinciales por el frente kirchnerista será Ana Laura Córdoba, hija del actual intendente de General Ballivián, Gerardo Córdoba, quien también se impuso cómodamente en su municipio.

Franquito, como se lo identificó durante la campaña, es un joven abogado de 31 años que desde hace cuatro se encuentra a cargo de la secretaría de Gobierno, primero acompañando a Sergio Leavy y luego al hermano de este, Eduardo, y superó a Ángel por unos 2.000 votos, en un interna muy virulenta en el departamento San Martín, en la que no faltaron las acusaciones y los ataques arteros al joven abogado. “Los vecinos no se dejaron engañar, no se llevaron por las noticias falsas y lo que esperan de un dirigente en cualquier cargo que nos toque desempeñar es que trabajemos por ellos”, dijo.