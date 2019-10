¿Cómo sos en tu primera cita? Te contamos qué hace la mayoría

Una de las grandes lecciones de mi vida sobre citas, me la dio una amiga. Yo había tenido una primera cita en la que mi galán tuvo un desafortunado inconveniente con la tarjeta de crédito y terminé pagando la cena.

Mi amiga me clavo la mirada y con mucha naturalidad me explicó que para ella eso era algo imposible. “Cuando un hombre me pasa a buscar, nunca llevó la billetera”

En tiempos de feminismo y empoderación aquello me pareció extraño. `¿Si te pasa algo y te tenés que tomar un taxi?’, contesté. ‘Me pasa a buscar y me deja en casa’, me contestó y me dejó pensando hasta donde las mujeres debíamos intentar ocupar espacios antes reservados a la galantería.

Lo cierto es que hoy me llegó una encuesta realizada por la plataforma de citas AdoptáUnChico, y ubica a mi amiga entre una minoría y a mí entre la mayoría de las que llevamos la billetera a la primera cita y estamos dispuestas a pagar. Aunque debo admitir que aunque aquel galán luego me dio el dinero, hoy ya no estoy tan segura de desaprobar la conducta de mi amiga.

La encuesta le hizo 3 preguntas a las mujeres que utilizan a plataforma: ¿Dividir la cuenta sí o no?; ¿Quien debe proponer la primera cita? y ¿Le parece bien tener sexo en la primera cita?.

Los resultados fueron los siguientes:

El 70% de las mujeres argentinas prefiere dividir la cuenta en la primera cita

El 62% de las mujeres no tiene prejuicios a la hora de tener sexo en la primera cita

El 77% de las argentinas prefiere que la otra persona sea quien la invite a salir la primera vez

Conocer personas con iniciativa

Si bien estamos en una época donde la mujer no tiene miedo de dar el primer paso para conocer a alguien que le atrae, esto no quiere decir que no les guste ser conquistadas de vez en cuando. Por eso, a la hora de concretar el primer encuentro, el 77% de las argentinas prefiere que sea la otra persona quien tome la iniciativa de proponerlo.

Sin embargo, si se trata de tomar el control durante la cita, los números están más parejos: el 50% de las mujeres consultadas por AdoptáUnChico prefiere decidir qué se hace, cómo se hace y dónde.

Dividir la cuenta, ¿si o no?

Como dijimos antes, la “lucha” de las mujeres por la igualdad no se queda atrás a la hora de pagar la cuenta en una primera cita, siendo que el 70% prefiere dividirla entre las dos partes.

En cuanto al comportamiento…

Mucho se habla de que la primera impresión es lo más importante, es por esto que, a la hora de conocer a alguien, las argentinas aún no se deciden respecto a cómo se quieren mostrar en ese primer encuentro. El 51% prefiere mantener un perfil bajo y ser reservadas, mientras que el 49% cree que lo más importante es ser espontáneas y fieles a sí mismas.

Si bien no han llegado a un acuerdo en cuanto a cómo mostrarse por primera vez, hay algo en lo que todas coinciden:romper los tabúes sexuales. Mientras que la misma encuesta realizada por AdoptáUnChico en Colombia y México arrojó que tan sólo un 20% de nuestras hermanas latinoamericanas tendrían sexo en la primera cita, en nuestro país el 62% de las mujeres no tiene prejuicios respecto a tener un encuentro sexual cuando recién se conoce a alguien, por lo que prefieren dejarse llevar por la salida y llegar hasta donde tengan ganas.

Finalmente, si de tabúes se trata, el único en el que la gran mayoría coincide que no se deje atrás, es el de los ex’s. El 84% de las mujeres de nuestro país cree que hablar de relaciones pasadas en una primera cita está fuera de lugar y puede generar incomodidades en la otra persona.