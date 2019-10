La grave crisis que golpea a los clubes salteños

La escasa convocatoria, la falta de sponsor y sin la posibilidad de recibir algún recurso financiero de parte del Gobierno, así se debaten con la crisis económica los clubes afiliados a la Liga Salteña. Uno de los más golpeados en este caso y luego de perder la categoría en el torneo Federal A, es el Centro Juventud Antoniana, que se armó para competir a nivel local y resulta que ahora la plata no alcanza y últimamente hubo un desbalance para cubrir el pago de haberes a sus jugadores, a pesar de que el equipo desde el inicio del torneo se posicionó en el primer puesto y al finalizar la primera parte quedó como único líder.

Claro que la mayor expectativa del hincha santo es ver un plantel competitivo en el próximo torneo Regional Federal Amateur, que se iniciará el 26 de enero de 2020, pero el presidente Gustavo Klix fue muy claro en sus conceptos: “Desde que asumimos, de alguna manera, el esfuerzo de toda la comisión y de algunos allegados se apuntó a la organización institucional, legal y, sobre todo, financieramente. Pero nunca alcanza. Nos hicimos cargo de una deuda que la estamos refinanciando, todo eso sumado al pago del plantel, a los empleados y con el poco ingreso, debido a la coyuntura a nivel país se hace muy complicado”.

El titular del santo también analizo su posición con respecto al tema económico. “Desde el primer día de mi mandato dije que iba a actuar con responsabilidad y mucha cautela por la situación económica que atraviesa el club. Al no tener un presupuesto claro sobre los ingresos, para afrontar el próximo torneo Regional Federal Amateur, en un principio, apostaríamos al plantel que tenemos y que cuenta con jugadores de nivel y categoría. No quiero que se ilusione el hincha, sería incurrir en algo que no acepto. El club requiere de un reordenamiento financiero. Soy el primero que quiere que Juventud ascienda y que la situación cambie. Hoy, la realidad es esta.Si en dos meses las cosas cambian y para eso vamos a comenzar a trabajar con un departamento de marketing, para vender todo el producto Juventud, porque es un club grande y ojalá que podamos recibir ese respaldo que necesitamos”, sostuvo Klix.

Pero enfocar el panorama financiero de las instituciones del medio, el vicepresidente de Gimnasia y Tiro, Juan Carlos Ibire, el programa radial Jugada Para Var, explicó:

“No estamos viviendo años fáciles. La situación del país nos afecta a nosotros. El Regional Amateur es un torneo caro, que te obliga a tener gastos importantes. Ascender no es fácil. Hay que prepararse bien, dentro de las posibilidades”.

Asimismo, los jugadores de San Antonio, que interviene en la Copa Salta, anduvieron anunciando que por falta de pago no entrenarían mañana