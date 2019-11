"Chilla" el Liverpool: el DT campeón de la Champions se queja de la maratón de partidos

El entrenador de Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, consideró "excesivo" el número de partidos que afrontan sus jugadores a raíz de competiciones simultáneas y solicitó a las autoridades que piensen en ellos "y no en sus bolsillos".



Klopp hizo esta declaración en rueda de prensa en la previa del partido de mañana ante Aston Villa por la fecha 11 de la liga inglesa, que lidera con 28 puntos, una de las competiciones en las que participa junto con la Liga de Campeones de Europa, la Copa de la Liga de Inglaterra y próximamente en el Mundial de Clubes.



"No podemos dejar jugadores aquí para la Copa de la Liga. Tenemos dos encuentros en un período corto de tiempo y no es como si pudiéramos ir a Catar con solo once jugadores. Es obvio, son demasiados. Todos los que estamos en este mundo lo sabemos. Nadie quiere tocarlo, nadie quiere hablar de ello. Entonces la UEFA decide hacer la Liga de Naciones y que los futbolistas jueguen un par de partidos más con sus selecciones", dijo Klopp.



"La gente dice que se necesitan equipos más grandes, pero este juego no está hecho para plantillas más grandes. Ahora mismo hay un desequilibrio entre el número de jugadores en la plantilla y las competiciones que se juegan y una brecha entre el descanso que los chicos necesitan", indicó el ex DT de Borussia Dortmund de Alemania.



Klopp solicitó a los dirigentes del fútbol europeo que analicen la situación "pensando en los jugadores y no en sus bolsillos".