Olmedo reconoció la derrota y felicitó a Gustavo Sáenz

El candidato a gobernador hizo su balance tras quedar tercero en los comicios generales en Salta. ‘Tuve la oportunidad de hablar con Sáenz, me tome el tiempo necesario para felicitarlo por su trabajo y por la elección que realizó. Estoy más que agradecido, más fortalecido. Nosotros nos consolidamos como la segunda fuerza de la ciudad de Salta”, expresó Olmedo. También destaco que por su frente entraron 4 concejales, dos diputados, Fiore y Zapata. “Estamos ganando desde un lugar emblemático que es Tartagal, con Mimessi, entonces más que honrado, más que agradecido no tengan dudas que yo no me voy a mi casa, seguiré trabajando siempre a disposición de nuestro país, se lo dije al próximo gobernador . Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos que cerrar la grieta y trabajar juntos”, expresó.

Al ser consultado por El Tribuno sobre las diferencia de votos en las PASO, manifestó que “cuando hay un ganador y se escapa el voto se va al ganador, nosotros casi no perdimos en caudal de votos en relación al dinero que uso el estado y a la campaña que armó”

También agradeció a todos aquellos que lucharon y no se bajaron de sus candidaturas. “Algunos ganaron otros tuvieron resultados relevantes. Realmente me siento honrado, orgulloso y con ganas de trabajar el doble. Tenemos una fortaleza muy grande porque estamos segundo en la capital derrotando al oficialismo.