Leavy se puso a disposición de Sáenz y se negó a contestar sobre su futuro

Sergio "Oso" Leavy no tardó en reconocer la derrota a manos de Gustavo Sáenz.

Antes de las 20, cuando la diferencia entre ambos contendientes era contundente, el candidato a gobernador bajó al lobby del hotel céntrico que funcionó como búnker del Frente de Todos, para dialogar con la prensa.

Aunque mejoró su performance con respecto a las PASO, sacó 22 mil votos más en las elecciones generales, no le alcanzó para dar vuelta la votación y desde el primer momento parecía que el resultado final estaba sellado.

Ni la visita de Alberto Fernández a Salta, días antes de las elecciones primarias, ni la contundente victoria del frente en las elecciones nacionales lograron consolidar la figura del candidato kirchnerista local en los comicios que se desarrollaron ayer.

Leavy fue el único candidato en hablar durante la conferencia. A su lado estaban Emiliano Estrada, su candidato a vicegobernador, y Nora Giménez, que resultó electa como senadora nacional en las últimas elecciones del 27 de octubre.

En pocos minutos, Leavy bajó la intensidad de la campaña, quizás apremiado por la arrolladora derrota que padeció frente a Gustavo Sáenz y se mostró con una actitud conciliadora en su primer contacto con la prensa. Contó que se comunicó con Sáenz y destacó que estaba dispuesto a trabajar en conjunto. Detalló que puso a disposición el plan de gobierno que desarrolló su equipo de campaña.

Pero Leavy también tuvo tiempo para críticas. Afirmó que si las elecciones no se hubiesen desdoblado y los comicios nacionales y provinciales se hubieran realizado el mismo día, otra hubiese sido la historia. "Si hubiese una sola lista y una sola elección, nada de esto hubiese ocurrido", expresó.

Lo felicité

"El pueblo claramente se expresó en esta elección y ha decidido que en la categoría para senador y diputado nacionales haya ganado el Frente de Todos y en la categoría ejecutiva, para los candidatos a gobernador e intendente, claramente se expresó por el frente que conduce Gustavo Sáenz, a quien ya le hablé y felicité", expresó Sergio Leavy.

El candidato a gobernador destacó la elección que hizo el Frente de Todos a nivel provincial y afirmó que lograron armar un gran equipo. "Seguramente va a ser muy importante lo que podamos aportar para todos los salteños desde la legislatura o desde nuestro puesto en el que la gente nos eligió", remarcó. Leavy se ofreció a trabajar con el nuevo gobernador electo, Gustavo Saénz, e insistió en que pone a disposición el plan de gobierno que realizaron desde el frente.

"Esto para nosotros recién comienza, hemos logrado armar un gran equipo de trabajo con el que armamos un plan de gobierno. Seguramente si nos convocan estaremos colaborando con todo nuestro conocimiento. Además, también en la Nación y con todo lo que podamos aportar, queremos el bien general para todos los salteños", afirmó Leavy.

El candidato a gobernador destacó que la provincia necesita el aporte de todos los políticos para que Salta mejore en todos los sentidos. "Todos los que hacemos política debemos aportar. Estamos en los peores índices de pobreza, desnutrición, desigualdad y para eso, todos los que hacemos política vamos a tener esa tarea en los próximos años", comentó.

Senador electo

En diálogo con Radio Salta el candidato a gobernador esquivó referirse a su futuro y definir si va a asumir como senador a partir del 10 de diciembre, cargo que ganó en las pasadas elecciones nacionales, o si va a continuar como diputado nacional.

"Lo vamos a ver con todo el equipo de trabajo, recién acaba de terminar la elección así que vamos a analizar todos los puntos que sean convenientes. Yo siempre dije que el candidato es el proyecto", comentó Leavy.

Durante la conferencia de prensa, a Leavy le consultaron nuevamente si su doble candidatura -a senador y a gobernador- lo perjudicó.

"El tema de la doble candidatura es algo que usan los partidos, si hubiese una sola lista y una sola elección nada de esto hubiese ocurrido. Ocurren este tipo de cosas porque nos van cambiando las leyes del juego. En las candidaturas nacionales hemos ganado 4 legisladores y ha sido un gran triunfo para Cristina y Alberto", remarcó.

Denuncias

Sobre las acusaciones cruzadas que hubo la semana anterior, Sergio Leavy aclaró que desde su equipo no realizaron ninguna denuncia en contra de Sáenz. "Hay una denuncia que hizo la AFIP, nosotros no denunciamos a nadie, por ahí lo pusimos en conocimiento de los salteños, pero claramente no tenemos ánimos de denunciar y, si sabemos algo, por supuesto que tenemos que aportar si no seríamos cómplices", finalizó Sergio Leavy.