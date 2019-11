Falcioni seguirá como DT de Banfield hasta fin de año

Julio César Falcioni continuará como entrenador de Banfield al menos hasta fin de año pese a haber declarado que la victoria en el clásico ante Lanús “pudo haber sido” su último partido.

Desde el entorno del DT, la decisión es seguir al frente del equipo hasta la decimosexta fecha, la última de 2019.

Después del triunfo ante Lanús en el clásico del Sur, Falcioni había manifestado que ése pudo haber sido su último encuentro como entrenador de Banfield, tras haberle ganado 1 a 0 al rival de toda la vida.

“Creo que fue mi último clásico, no sé si mi último partido, seguro me correré a otra posición en el club. Sería un broche de oro esta salida. Lo voy a conversar con mi familia”, dijo.

Falcioni había negado que esta determinación tuviera que ver con su estado de salud: “Me encuentro bien, fuerte, sólo me falta mejorar la voz. Sería un broche de oro para mi carrera. Es algo que sentía y quería manifestarlo”, expresó. .

De no mediar ningún cambio, el Emperador comenzará el 2020 como mánager de la institución y el resto de su cuerpo técnico seguirá al frente del equipo.