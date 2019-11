Alumnas de la Técnica lograron una medalla de oro

Las alumnas del último año de la EET Juana Azurduy, de la ciudad de General Güemes, Rocío González y Rocío Chocobar, lograron el primer puesto y la medalla de oro en la Olimpíada Nacional destinada para escuelas técnicas de todo el país.

Las olimpíadas se llevaron a cabo en las instalaciones de Tecnópolis en Buenos Aires y las alumnas ganadoras formaron parte de un grupo de seis alumnos que se completó con dos estudiantes de Misiones y dos de Buenos Aires.

Al grupo le tocó trabajar por tres días en el desarrollo de un proyecto presentado por los organizadores de la competencia, que era sobre ascensores.



Varias disciplinas

Estas olimpíadas reunieron muchos estudiantes de distintas provincias con estudios avanzados en elecromecánica, en construcción, computación y electrónica, dependiendo de la especialidad que se dicte en cada escuela técnica.

Para la competencia se armaron grupos de seis integrantes cada uno. “A nosotras nos tocó completar el grupo con alumnos de Misiones y Buenos Aires. Por suerte conformamos un buen equipo, trabajamos en conjunto para desarrollar el proyecto presentado por los organizadores”, manifestó Rocío González.

El proyecto se basaba en la ubicación de tres ascensores en un centro comercial. El equipo tuvo que determinar algunas especificaciones. Como primera medida, identificar todo lo que era necesario para su funcionamiento como tipo de motor, capacidad de personas, usar catálogos, el tipo de cabina, mantenimiento y sistema eléctrico más conveniente para ser usado en una centro comercial de 4 pisos.

Se dividieron las tareas

“Para poder realizar el trabajo nos dividimos en sectores, cada uno escogió una tarea para realizar dependiendo de sus conocimientos, tuvimos tres días para completar la prueba, en el primer día leímos y estudiamos el problema que nos plantearon, en base a ese estudio decidimos dónde y de qué manera teníamos que colocar los ascensores, eran ascensores panorámicos desde los cuales tenía que poder verse todo el centro comercial”, explicó Rocío Chocobar.

Luego de tener resuelto el problema tuvieron que trabajar sobre el plano del centro comercial.

“Trabajamos en todo lo que sería el sistema eléctrico, en la parte mecánica , en lo que llevaría de automático el ascensor, además de su iluminación y la programación de cómo el ascensor debía moverse, debíamos tener en cuenta el material del cual estaba construido el ascensor, peso, capacidad máxima y tipo de motor, las protecciones y su mantenimiento. Por suerte hubo una muy buena relación desde un principio entre el equipo, no hubo discusiones pero sí intercambio de ideas, nos supimos organizar y eso les gustó a los evaluadores; todo eso ayudó al lograr el primer puesto”, expresaron las jóvenes ganadoras.

Corolario de un trabajo previo

El haber logrado esta gran distinción a nivel nacional no es fruto de una casualidad, sino de todo un trabajo de enseñanza y aprendizaje que las jóvenes tuvieron durante los años que cursaron sus estudios en la EET Azurduy.

“Ellas se dieron cuenta de que muchas de las cosas que aplicaron las vieron con distintos profesores; es decir que todo lo que se enseña en esta escuela está articulado, no son materias aisladas; todos esos contenidos se vieron reflejados en un solo problema y tuvieron que hacer un repaso de todo lo que vieron en esta institución desde el primer año”, declaró el profesor Jorge Girón, quien las estuvo acompañando durante los días de la competencia.

Por su parte, el director de la institución, profesor Joel Barranco, también tuvo palabras de elogio para las jóvenes estudiantes.

“Estamos muy contentos porque nuestras alumnas que participaron en las olimpíadas nacionales alcanzaron el primer premio superando a otros 46 equipos de todo el país, eso indica que las escuelas del interior existen y estamos en franco crecimiento; este logro no solo es beneficioso para ellas como alumnas sino también para nuestra institución”.

Para poder acceder a la instancia nacional de las Olimpíadas de Electromecánica, ambas Rocío tuvieron que sortear una instancia institucional y otra provincial. En ellas trabajaron en la realización de un sistema eléctrico para una fábrica de muebles, para que funcione toda la maquinaria.