Para la excanciller Malcorra en Bolivia hubo un golpe de Estado: "No es una cuestión debatible"

La primera canciller de Mauricio Macri, se mostró contraria a la postura que tomó la Casa Rosada al no calificar lo que ocurrió en Bolivia como un golpe de Estado, una actitud similar a la que tuvieron países como Estados Unidos o Brasil. La diplomática, que dejó el cargo en mayo de 2017 por "temas personales", casi un año después comenzó a cuestionar el sistema de trabajo del jefe de Estado. Ahora, una vez más, salió a diferenciarse de la actual gestión por cómo actúa ante la situación de Bolivia. "Yo creo que hubo un golpe de Estado por razones muy objetivas, esto no es una cuestión debatible desde mi punto de vista. El mandato de un presidente electo democráticamente fue interrumpido, se interrumpió por mecanismos no institucionales, es decir, no fue el Congreso el que usó los resortes que tiene refrendados para destituir un presidente, sino que hubo una destitución por sugerencia, que vino por un general. Por lo cual el tercer elemento es que las fuerzas armadas intervinieron en este proceso y estas tres cosas combinadas para mí hacen muy objetivo de que esto se evaluó como un golpe de Estado, no me parece que haya demasiada vuelta alrededor de eso", opinó la exministra de Relaciones Exteriores y Culto en diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock.

Malcorra lamentó que este episodio en Bolivia podría llevar al continente a un pasado que se creía concluido. "Esto retrotrae a la región a un período oscuro (...) Si hay algo de lo que estamos orgullosos, permitime todavía no usar el pasado, es esa noción que no se acercan más las intervenciones por mecanismos no democráticos para destituir a presidentes. Hemos sufrido mucho en el país pero también en toda la región las consecuencias de que esto ocurriera y de ahí vino el Nunca más y que ahora de alguna manera que esto se pudiera matizar con consideraciones me parece muy peligroso". La diplomática diferenció esta cuestión de las dudas entorno al proceso electoral boliviano: "Esto no quita que al mismo tiempo uno pueda tener consideraciones respecto de la situación, de por qué se llegó a las elecciones, qué pasó, cómo se manejó el proceso, son dos temas total y absolutamente separados y así hay que manejarlos".

La exfuncionaria afirmó que a Bolivia se le podría aplicar la cláusula democrática en la OEA y en el Mercosur y que su preocupación inmediata es "la situación de las calles" por lo que habría que encontrar "mecanismos de pacificación" en los que los países de la región deberían jugar un papel preponderante. "Lo que hay que lograr es que se institucionalice eso porque hay una acefalía en Bolivia. Y llevar a elecciones nuevas que ya estaban previstas porque ya el presidente Morales lo dijo. Y todo esto requiere de un gran balance por parte de la región para lograr restaurar ese orden que se ha perdido", consideró.

Consultada por los motivos que habrían llevado a la actual gestión a tomar la postura de no calificar lo que sucedió en Bolivia como un golpe de Estado, Malcorra expresó: "La región en términos generales está también dividida y hay unas cuestiones ideológicas detrás de análisis objetivos para hacer evaluaciones. Por eso yo insisto en decir que esto no tiene nada que ver con la apreciación que uno pueda tener respecto de cómo el presidente Morales llegó a una nueva posible re-reelección, qué pasó durante el proceso eleccionario, eso ya son cuestiones distintas". A su entender, hay una "lectura ideológica" que se manifiesta a través de un "filtro ideológico". "Esto no es de derecha o de izquierdas, esto es el quiebre del orden institucional", sentenció la diplomática.

Si bien dijo que la postura del Gobierno sobre Bolivia fue previa al posicionamiento que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Malcorra indicó: "Yo creo que no es una postura constructiva, me parece que Argentina desde su propia vivencia y experiencia tiene que ser muy claro en estas cuestiones". Con respecto a si el actual mandatario debería haberle preguntado a Alberto Fernández antes de emitir de manera formal su posicionamiento, señaló: "La responsabilidad es del presidente Macri. Después, hasta dónde y de qué manera decide y en qué cosas consultar al presidente electo esto es parte de los mecanismos de transición que han establecido. Me parece que más claro son los mecanismos en cuestiones mirando hacia delante, estructurales, que en esto. Podría haber habido una conversación, no tendría obligatoriamente que haber sido así, pero podría haber sido, no me parece que eso sea el eje central de la cuestión. Me parece que lo que sí es importante es la valorización y la evaluación de lo que ha ocurrido teniendo en cuenta los elementos objetivos". (Fuente www.perfil.com)