Mariana Carrizo lleva su mensaje por Europa

Mariana Carrizo prosigue con su gira por Europa. Mañana tiene previsto actuar en el Festival La Aventura de la Voz, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Durante el fin de semana anterior, la salteño se presentó en París, Francia, durante una nueva edición del Festival Las Noches del Mundo.

La gira también comprenderá: Bélgica, Portugal y España.

La coplera vallista participó del Festival les Nuits du Monde (Las noches del Mundo) que invita a descubrir las facetas de la voz, sin duda, el instrumento musical más expresivo.

El festival selecciona especialmente a las voces más destacadas del mundo, donde los intérpretes despliegan el arte vocal de manera extraordinaria y singular y la amplitud, pareciera no tener límites...

Desde su ser femenino, la artista andina destaca en sus presentaciones el humor, la sátira y el picante de sus coplas, y el ensamble con sus compañeros músicos.

Una propuesta profunda, fresca e interactiva con el público. con las que Mariana Carrizo recorre y despliega la memoria oral de los pueblos del Noroeste argentino y la actualidad

social.

La coplera ha llevado su esencia vallista por diferentes lugares del mundo, con el mensaje de su cultura en las coplas y canciones tradicionales de la música folclorica de raíz.

En el 2019 lleva realizadas varias giras internacionales: México, Suecia, Bélgica, Francia, Portugal, España, y otros países.

Se ha visto su destacada participación como invitada especial en el primer corte de Ahyre, ex integrantes de Los Huayra como lo más reciente con sus colegas locales, además de sus presentaciones en el país.

Y hace unos meses lazó un clip suyo con una exquisita interpretación de la #ZambadelPañuelo acompañada por sus amigos y admirados artistas; el guitarrista Miguel Rivaynera en la guitarra, Leo Genovese al piano y Cristian López en la percusión.

Ha colaborado también en discos y conciertos con diferentes artistas nacionales e internacionales como Dulce Pontes, Residente (ex Calle 13) Lila Dwons, Dino Saluzzi, Leo Genovese, Cecilia Todd, Peteco Carabajal, Leon Gieco, Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Luis Salinas, entre muchos más...

Mariana Carrizo es una precursora en la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad social. Su palabra tiene la profundidad de sus ancestros y también la particularidad de una mujer muy alegre y celebrante de la vida.

La oralitura y literatura tiene un lugar principal en su arte con poetas, compositores y copleros de los pueblos.

Doña Ubenza, su video clip de animación en stop moution en lana, dedicado a los niños y a la mujer andina, realizado con el Birque animaciones lleva más de 60 premios al rededor del mundo.

Como se conoce su propuesta es profunda, fresca e interactiva con el público. Desde su ser femenino con humor,la sátira y el picante de sus coplas, recorre y despliega la memoria oral de los pueblos del Noroeste argentino.