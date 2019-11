La Central Obrera de Bolivia (COB) llamó hoy a "restablecer el orden constitucional" en el país luego de la renuncia de Evo Morales, mientras que advirtió que de no darse una solución en las próximas 24 horas declarará una "huelga general indefinida".

Bolivia: la COB irá a la huelga general si no se restablece el orden constitucional en 24 horas

La Central Obrera de Bolivia llamó hoy a "restablecer el orden constitucional" en el país luego de la renuncia del ex presidente Evo Morales, mientras que advirtió que de no darse una solución en las próximas 24 horas declarará una "huelga general indefinida".

El mayor sindicato de trabajadores bolivianos se dirigió a "los líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, división y dolor en el pueblo boliviano. Nuestro país no se merece eso. La historia un día los juzgará. Pero entretanto, de no darse una solución en el lapso de 24 horas y de no restablecerse el orden constitucional, la COB se verá en la obligación y la necesidad de declarar huelga general indefinida, con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y restablecer el orden del país, la paz social y el respeto a la democracia", advirtió el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Huarachi le había solicitado el pasado lunes a Morales que asuma "la responsabilidad de renunciar para pacificar al país".

En los últimos días, serios incidentes se produjeron tras la renuncia del exmandatario boliviano, quien denunció un "golpe de Estado" luego de las irregularidades detectadas en los comicios realizados el pasado 20 de octubre.

Los disturbios también se llevaban a cabo en diferentes barrios de La Paz, que permanece en medio del caos por la situación política.

Ante esto, el martes último el Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, anunció el inicio de operaciones conjuntas con la Policía "para evitar sangre y luto, empleando en forma proporcional la fuerza contra grupos que causan actos vandálicos".

En México

Por su parte, el renunciante presidente, Evo Morales, llegó hoy poco después de las 14 al Distrito Federal de México, país que le brindó asilo político y lo trasladó en una aeronave del ejército, acompañado por su hermana, su hija y otros dos ex funcionarios.

"El gobierno mexicano me salvó la vida. Quiero decir gracias amigos, a las autoridades de este país. Pero también quiero decir que mientras tenga la vida, seguimos en política, seguimos en la lucha", declaró Morales en su diálogo con la prensa.