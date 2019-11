Evo Morales: "Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para pacificar"

El exmandatario boliviano pidió un “diálogo nacional” y dijo que Áñez no respetó la Constitución. El ahora expresidente acusó a la OEA de tomar una “decisión política” con su informe preliminar y habla de deslealtad.

El ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó este miércoles desde México su deseo de retornar “lo más antes posible” a Bolivia para “pacificar” la situación, ante las movilizaciones que persisten y que rechazan la sucesión constitucional por parte de Jeanine Áñez. Aboga para que exista un “diálogo nacional”.

“Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para pacificar, pero es importante el diálogo nacional (à) Va a ser difícil parar esta confrontación, algunos países amigos, algunas instancias para pacificar Bolivia, pensé que con mi renuncia pararía, más bien, tras mi renuncia, cuatro muertos”, dijo en conferencia de prensa.

Sostuvo que es posible hablar de elecciones generales de inmediato sin su candidatura, si eso sirve para evitar más enfrentamientos y acusó a la ahora primera mandataria de incumplir la Constitución Política del Estado (CPE) para hacerse del poder en la víspera.

“La renuncia debió ser aprobada o rechazada en el Legislativo. Ayer aparece autoproclamada la presidenta, no respetó la Constitución, porque cualquier renuncia debe ser aprobada o rechazada, no hubo esa sesión, si aceptaban la renuncia, entonces debía asumir la presidenta del Senado, y el presidente de Cámara de Diputados con represalias lo hicieron renunciar (à) Aparecen si respetar la Constitución, la señora senadora es segunda vicepresidenta, pueden inventar cualquier figura jurídica, pero no respetaron la Constitución”, dijo el líder cocalero.