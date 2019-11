Colón hizo un reclamo por la mala inclusión de Pinos

José Vignatti, presidente de Colón, dijo este miércoles por la noche que el club santafesino "hizo una presentación ante la Conmebol y va a llegar hasta donde sea necesario", en relación con la presunta mala inclusión de Jorge Pinos, arquero de Independiente del Valle de Ecuador, en la final de la Copa Sudamericana jugada el sábado pasado en Asunción.

"Tenemos todo el derecho del mundo a reclamar por una situación absolutamente anormal y seguiremos adelante. Después se sabrá si tenemos éxito o no, pero la irregularidad existe. Consideremos que hay una manifiesta adulteración de documentación", explicó Vignatti.

"A partir del momento que tomamos conocimiento de esa irregularidad nos abocamos a investigar en profundidad para no cometer errores. Y con la parte jurídica del club coincidimos en que hay sobrados elementos para seguir adelante. Colón hizo una presentación ante la Conmebol y va a llegar hasta donde sea necesario", indicó.

"Hicimos la presentación que se encuadra dentro de lo permitido y no puedo dar detalles de la manera en que se gestó la presentación. No puedo brindar detalles porque sería entorpecer, no queremos cometer errores en este aspecto, pero nos abocaremos de lleno en este tema ya que hay sobrados motivos para hacerlo, debemos defender los derechos del club", añadió.

Para Vignatti, "la Conmebol no es la única instancia a la cual podemos recurrir, vamos religiosamente a cumplir los pasos como corresponde para ir en profundidad y que se aclare el tema. Habrá que ser paciente y no crear falsas expectativas, pero iremos a fondo".

En tanto, la Conmebol, a través de un comunicado, despejó este miércoles las dudas sobre la supuesta mala inclusión del arquero Pinos.

"El 28/02 Independiente Del Valle anuncia la contratación de Pino, desde el 15 de marzo juega en la Liga Ecuatoriana por Independiente del Valle. El 24 de mayo por primera vez juega en la Sudamericana. Se lo inscribe en la Sudamericana en la ventana habilitada en la segunda fase, lo reemplaza a Jaramillo Barre. Eso lo habilita para jugar TODO EL TORNEO y lógicamente la final frente a Colón", señala el comunicado de la Conmebol.

La aclaración surgió por el pedido del abogado del club Deportivo Técnico Universitario de Ecuador, Xavier Freire, quien indicó que Pinos, una de las figuras en la final de la Copa Sudamericana, estuvo mal incluido en el plantel del campeón.

Según Freire, el pase de Pinos no se realizó de forma debida porque el destino del futbolista era el club Sur y Norte de Guayaquil y no Independiente del Valle.

Técnico Universitario pretendía ceder a préstamo a Pinos a Sur y Norte, pero hubo un cambio de decisión que consideran ilegal con falsificación de firmas incluidas.

El propio Pinos, en diálogo con ESPN, dijo que está muy tranquilo "porque sé que las cosas y los documentos están en regla".

El equipo santafesino perdió ante Independiente del Valle por 3 a 1 el sábado pasado en Asunción de Paraguay en la final de la Copa Sudamericana a partido único.