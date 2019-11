Fernández: "Macri me dijo que era complejo traer a Evo por la transición, no estoy de acuerdo"

El presidente electo Alberto Fernández reveló detalles de la conversación que mantuvo con Mauricio Macri sobre la crisis que atraviesa Bolivia: “Lo llamé preocupado y le dije que la vida de Evo corría peligro y que había que hacer algo”.

En una entrevista con Viviana Canosa en Nada Personal por Canal 9, Fernández contó lo que charló con Macri: “Me habló de las dificultades de traerlo a la Argentina porque creía que el momento era complejo por la transición, algo que no comparto, no estoy de acuerdo” sostuvo.

“Lo que hizo la OEA, las Fuerzas Armadas, y la policía, me pareció todo turbio. Supongamos que la OEA dijo la verdad, la realidad es que Evo aceptó y llamó de nuevo a elecciones. El problema no eran las elecciones, sino que querían elecciones sin Evo Morales. Espero que Bolivia recupere la democracia tan pronto pueda sin proscripciones”, expresó Fernández y comparó con el conflicto que atraviesa Chile: “También me preocupó (Sebastián) Piñera, hablé para ver como puedo ayudarlo”.

Diálogo

“Concibo la política como el arte del diálogo, aún en el momento que los intereses se chocan uno tiene que tener la capacidad de administrar el disenso. Me siento cómodo con todos, incluso hablando con Macri con quien no nos parecemos en nada”.

En ese sentido destacó la “transición en paz que estamos logrando en Argentina pese a que sobran problemas, no se vive el tumulto que se viven en otros lugares. Mi objetivo es que la Argentina sea un gran país". Consultado por su rol en Latinoamérica expresó: "No pretendo ser el líder de la región, pero con Cristina abrimos una gran expectativa”.

Sobre la tensa relación que mantiene con el gobierno de Brasil, sostuvo: “Yo no tengo que construir ningún vínculo con (Jair) Bolsonaro”. De todas maneras aclaró que “nunca pondría en crisis el vínculo entre Argentina y Brasil”.

Fernández comparó al compañero de fórmula de Macri con el mandatario brasilero: “(Miguel Ángel) Pichetto se parce mucho a Bolsonaro, nunca le interesó los derechos humanos”, cargó contra el senador.

En otro fragmento de la entrevista, Fernández volvió a elogiar a Roberto Lavagna, con quien mantuvo un encuentro en la casa del ex ministro de Economía: “Roberto es de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Uno le presenta un problema y él trae tres soluciones. Me encantaría tener esa capacidad”. “Ve la economía con la misma preocupación que yo", agregó.