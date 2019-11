Del Potro se bajó del duelo contra Roger Federer

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció que no podrá participar de la exhibición con el suizo Roger Federer la semana próxima en Buenos Aires, porque la rodilla derecha, la cual se operó en junio por una fractura de rótula, “no está para un esfuerzo semejante”.

“Creo que ustedes se merecen un partido de buen nivel y de alta calidad, y yo hoy no estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr, y por respeto al esfuerzo que hicieron para estar en el evento lo mejor es correrme”, explicó en un video que publicó en sus redes sociales.

Su reemplazante será el alemán Alexander Zverev, quien llegará este lunes a nuestro país junto a Roger Federer para luego seguir con la gira de otros cuatro partidos por Latinoamérica. En Chile -19 de noviembre-, Bogotá -el 22-, Ciudad de México -el 23- y Quito -el 24-.

Todavía no hay decisión sobre si Del Potro participará de las actividades sociales extra que estaban previstas en el marco de la visita de Federer.

Sin dudas, la baja de Del Potro significa un golpe para los fanáticos albicelestes que soñaban con volver a ver un duelo entre los finalistas del US Open 2009, que ganó el tandilense, pero a cambio podrán disfrutar de un encuentro de altísimo nivel entre la vigencia de Federer y la actualidad de Zverev el próximo miércoles en el Arena Parque Roca.

“A pesar de estar haciendo todo lo que me recomiendan los médicos todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguiré entrenando, rehabilitando para volver lo antes posible”, se lamentó Del Potro.

El tandilense, de 30 años, admitió que vivió un año complicado en el que incluso habló, por primera vez públicamente, de un posible retiro a partir de las reiteradas lesiones.

A finales de 2018, Del Potro sufrió una primera rotura en la rótula que lo obligó a terminar la temporada mientras disputaba el Masters 1.000 de Shanghai y que le demandó una recuperación de cuatro meses y medio aproximadamente.

Delpo disputó su último partido ante el canadiense Denis Shapovalov con victoria para él por 7-5 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Queens el pasado 19 de junio y no pudo continuar su participación en el torneo dónde se iba a enfrentar al español Feliciano López.

Días después, el tandilense se sometió a una nueva operación, tras la cual comenzó un proceso de recuperación para lograr volver a la actividad.

Ahora, a partir de esta baja para la exhibición con Federer, resumió: “Disfruten de un gran partido y de poder ver al mejor de la historia en la Argentina. Hasta pronto”.