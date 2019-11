Mariana Nannis se exilió en Estados Unidos “hasta que asuma Alberto Fernández”

Mariana Nannis se fue del país y “no volverá hasta que asuma Alberto Fernández”. La ex del Pájaro Cannigia viajó a Estados Unidos en un vuelo de Américan Airlines “porque no se sentía segura en Argentina”, le dijo su abogado Carlos Broitman a Radio Mitre, a la vez que anticipó que “tiene fecha de regreso el 11 de diciembre”.

La mediática debía ratificar su denuncia hoy a las 10,30 en el juzgado de Canicoba Corral por supuesto Lavado de Dinero contra su ex cónyugue, pero decidió no ir a Comodoro Py y encambio enviar a su defensor. La presentación judicial alcanza al Grupo Jack y al amigo del jugador, Horacio Ruggero.

En su autoexilio en Estados Unidos, Nannis buscará información sobre cuentas de supuestos testaferros del Pájaro Cannigia. en el Bank of America.

Nannis abandonó el país el sábado a las 21,10 hs sola. Su abogado Carlos Broitman la acercó al aeropuerto de Ezeiza y luego personal de la Policia de Seguridad Aeroportuaria la llevó al Vip para viajar en la primera clase de Américan Airlines.

En la presentación ante Canicoba Corral, Mariana Nannis solicitó se fije una nueva audiencia para después del 10 de diciembre, a fin de ratificar la denuncia contra su ex marido por supuesto Lavado y Administración Fraudulenta y agregó que viajó al exterior ” porque en el país no se encuentran garantizadas las medidas de seguridad para resguardar su vida”. En el escrito, aclaró que “retornará a Buenos Aires para la asunción del presidente electo Dr Alberto Fernández”.

Agregó también que en el caso que el juez considere necesario tomarle declaración antes del cambio de gobierno, estaría dispuesta a responder las preguntas del magistrado por video conferencia desde la Embajada Argentina en Madrid o el Consulado de Miami.

Fuente: Radio Mitre